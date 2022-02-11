Как прошло внеочередное собрание Молодежного парламента?

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Поводом для внеочередного собрания Пуховичского Молодежного парламента стал и предстоящий референдум по внесению изменений в Конституцию, и прямое послание Президента народу и Национальному собранию, и предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Беларуси «Союзная решимость – 2022».

— Я бы остановил внимание на словах Президента о молодежи, — говорит Павел Шайтанов. — Для меня, как преподавателя и председателя Молодежного парламента эта тема является наиболее актуальной. Я полностью согласен с Президентом в том, что молодые люди должны быть непосредственными участниками социальной и политической жизни страны и понимать, что легкого хлеба не бывает, а все приходит благодаря упорному труду. К слову, через Молодежный парламент молодежь имеет возможность активно участвовать в общественно-политической жизни района. Поэтому считаю, что одна из наших основных задач — это поиск таких активных молодых людей и взаимодействие с ними. Считаю, что в такой деятельности важно концентрироваться на перспективах, а не смотреть назад и думать про упущенные возможности. Наша цель — придать импульс развитию государственной молодежной политики.

— Лично для меня Послание Президента стало ответом на многие важные вопросы, — продолжил член Молодежного парламента зубной фельдшер Дмитрий Миронычев. — Предстоящий референдум станет важнейшим событием в современной истории Беларуси. Наш народ в очередной раз сделает свой выбор и самостоятельно определит дальнейший путь развития. На мой взгляд, проект Конституции отражает главные принципы развития общества: традиционные семейные ценности, многогранность поддержки государством семей и отдельных категорий граждан, приоритет мирной политики. Я полностью согласен с Президентом, что здравоохранение нуждается в переосмыслении вопросов профилактики заболеваний, выходе на новый этап взаимодействия с обществом. Этому напрямую будет способствовать, например, обязательный ежегодный профилактический осмотр граждан.

На заседании были подведены первые итоги деятельности Молодежного парламента. С момента создания его члены активно организовывали и сами принимали участие в диалоговых площадках, принимали участие в автопробегах, праздничных программах, проводили тематические прямые эфиры в социальных сетях.

Но все присутствующие согласились с тем, что для максимального вовлечения молодежи Пуховичского района в общественно-политическую жизнь страны, этого недостаточно и нужно переходить к новым форматам деятельности.

— Только на личном примере мы сможем сформировать у молодых людей положительное отношение к государству, — говорит Дмитрий Миронычев, — и только своими действиями показать пример гражданской ответственности и любви к родине. Ну, сами подумайте: нас двадцать молодых ребят! Ну и что нам стоит, к примеру, выбрать какую-нибудь территорию и просто очистить от мусора и по возможности как-то облагородить?! Такие акции будут иметь максимально положительный отклик в нашем обществе.

Станислав БЕЛОУСОВ.