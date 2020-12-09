Как пуховчане чаще всего называли своих малышей в ноябре?

Впервые с начала года в нашем районе девочки опередили мальчиков по рождаемости. В ноябре на свет появилось 36 малышей, 20 из них — представительницы прекрасного пола.

Среди новорожденных девочек три Алисы и Варвары, две Виктории и Елизаветы. В единичных случаях дочек называли Агатой, Богданой, Стефанией, Златой и Анжеликой.

У мальчишек в лидерах имена Роман (3), Артем, Павел и Ярослав (по 2). Среди шестнадцати малышей есть также Михаил, Артур, Владислав, Герман и Тимофей.

— В последний месяц осени в районе зарегистрированы сразу три двойни. Счастливые родители проживают в Правдинском поссовете и Свислочском сельсовете, — отмечает начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Дубовик. — Первенца дождались в десяти семьях. Второй малыш появился на свет в одиннадцати семьях, третий — в восьми, четвертый — в четырех, пятый — в трех.

Самому молодому отцу исполнилось восемнадцать лет, самому старшему — 43 года. Самой юной мамой стала 15-летняя пуховчанка, а самой старшей маме исполнилось 38 лет.

Пик свадеб позади. В ноябре свои отношения узаконило пятнадцать пар (в ноябре 2019 года — 41 пара). Восемь из них получили свидетельства о браке в отделе загс райисполкома. Одна пара вопреки приметам поженилась в пятницу, 13 ноября. Большинство молодоженов отказываются от пышных торжеств, отмечая свадьбы в узком семейном кругу.

Самым молодым женихом ноября оказался 19-летний пуховчанин, самым старшим — 57-летний житель района. Самой юной невесте исполнилось 17 лет, самой старшей — 49 лет.

— Впервые в брак вступило тринадцать человек, — продолжает Наталья Дубовик. — Повторно марш Мендельсона прозвучал для четырех женихов и пяти невест.

Для четырех пар история семейных отношений в ноябре, к сожалению, закончилась. Средний возраст мужчин, которые расторгли брак, — 38 лет, женщин — 40 лет.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.