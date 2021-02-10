Как работает система социальной защиты — рассказывает Сергей Ерёмин

«Люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться прежде, чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т.д.»…

Слова, сказанные еще в 19 веке основоположниками марксизма, не утрачивают свою актуальность и сегодня. Поэтому принцип социального государства является одной из важнейших основ конституционного строя многих стран. И в Беларуси также создана масштабная система социальной защиты уязвимых категорий граждан, включающая предоставление различных льгот и социальных гарантий, повышение пенсий, социальное обслуживание и социальную помощь на дому.

Какие существуют социальные гарантии и как они реализуются, узнаем из разговора с начальником отдела материально-бытового обеспечения пенсионеров и инвалидов управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Сергеем Ерёминым.

— Одним из приоритетных направлений социальной политики в нашей стране является государственная поддержка льготных и социально-уязвимых категорий граждан. Среди тех, кто ее получает, — многодетные семьи…

— Согласно статье 62 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. В настоящее время в нашем районе проживают 957 многодетных семей. Им предоставляется ряд социальных преимуществ в сфере трудовых отношений и занятости населения. Например, матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо троих и более детей в возрасте до шестнадцати лет предоставляется один дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка.

Безработным, имеющим на иждивении детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, размер пособия по безработице увеличивается на 10 процентов, а при наличии трех и более детей указанного возраста — на 20 процентов.

Для безработных из числа родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детей-инвалидов, участие в оплачиваемых общественных работах не является обязательным.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании для обучающихся из многодетных семей плата за пользование учебниками и учебными пособиями снижается на 50 процентов. Дети из многодетных семей зачисляются вне конкурса в гимназии-интернаты при условии получения на вступительных испытаниях отметок не ниже 6 баллов.

Студентам и учащимся руководители госучреждений образования вправе предоставлять в период получения высшего, среднего специального образования скидки со стоимости обучения.

За получение дополнительного образования детей и молодежи в школах искусств с многодетных семей плата не взимается.

Дети обеспечиваются бесплатным питанием при обучении в учреждениях общего среднего образования, а также в учреждениях высшего образования при освоении содержания образовательной программы среднего образования.

Плата за питание детей в детских садах снижается на 50 процентов.

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, не взимается, если арендаторами являются члены многодетных семей.

Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей, могут быть награждены орденом Матери. В Пуховичском районе этой награды удостоено 78 многодетных матерей, в том числе 6 из них — в 2020 году.

— Какие льготы существуют для многодетных мам в части пенсионного обеспечения и социального обслуживания?

— Женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет (а также женщины, у которых к этому времени пятый ребенок не достиг 8 лет) и при стаже работы не менее 15 лет. Женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 16-летнего возраста, при стаже работы на предприятиях сельского хозяйства непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет (без зачета в стаж работы времени ухода за детьми) имеют право на пенсию независимо от возраста.

В части социального обслуживания предусмотрены услуги няни, предоставляемые территориальными центрами социального обслуживания населения семьям, где родилась тройня, до достижения детьми возраста 3 лет.

С 2012 года производится выплата единовременной материальной помощи к новому учебному году в размере до 30 процентов бюджета прожиточного минимума. В 2020 году в районе такую помощь получило 916 многодетных семей.

Малообеспеченным многодетным семьям по заявительному принципу предоставляется государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий, а также обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни.

С 1 января 2015 года введена в действие программа семейного капитала при рождении, усыновлении, удочерении третьего и последующих детей. С 1 января 2020 года он назначается в размере 22 500 рублей с ежегодной индексацией, в текущем году размер семейного капитала составляет 23737,5 рубля.

Кроме того, с 2020 года многодетным семьям предоставлена возможность досрочного использования средств семейного капитала на цели улучшения жилищных условий, получения образования на платной основе и получения платных медицинских услуг.

С начала действия указанной программы в нашем районе принято 779 решений о назначении семейного капитала, а в 2020 году — 295 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

— И о социальной поддержке пенсионеров… Она не менее важна и актуальна.

— На учете в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома состоят 18 919 получателей пенсий и пособий, в том числе 29 ветеранов Великой Отечественной войны и 179 лиц, пострадавших от ее последствий, 7 пенсионеров, получающих пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь, два долгожителя, достигших 100-летнего возраста.

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» проводит мероприятия по обеспечению инвалидов техническими средствами социальной реабилитации по медицинским показаниям. В 2020 году 145 инвалидов получили инвалидные кресла-коляски, противопролежневые подушки и матрацы, ходунки, поручни для ванн и туалетов и т.п.

Для реабилитации инвалидов по зрению ТЦСОН оказывает содействие в направлении их в санаторий «Подъельники». В 2020 году туда съездило 15 инвалидов по зрению.

Также центром принимаются меры по оказанию нуждающимся нетрудоспособным гражданам из числа неработающих пенсионеров и инвалидов единовременной материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. В 2020 году такую помощь получило 647 человек.

Пенсионеры и инвалиды, не способные к самообслуживанию, направляются в дома-интернаты. В 2020 году направлено 18 человек.

Предоставляется пенсионерам сезонная льгота по проезду в железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий эконом-класса и автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси).

Малообеспеченным гражданам может назначаться государственная адресная социальная помощь. В 2020 году такую помощь получило 2168 человек.

Прием заявлений и документов для назначения государственной адресной социальной помощи осуществляет ТЦСОН (телефон 6-05-86).

Записала Елена ИВАНОВА.