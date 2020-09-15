Как работает совет ОПОП в Новопольском сельисполкоме

Безопасность — важный аспект нашей жизни. И зависит она не только от качества работы правоохранительных органов, но и от активной позиции представителей общественных формирований, занимающихся профилактикой правонарушений и преступлений. На территории сельсоветов такая задача стоит перед советами общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП), в состав которых входят активные граждане.

— В состав совета ОПОП Новопольского сельсовета входит 11 человек, в числе которых сотрудник районного отдела внутренних дел, депутаты сельского Совета депутатов, представители расположенных на территории сельсовета трудовых коллективов организаций, предприятий и учреждений, — рассказала председатель совета ОПОП, председатель сельисполкома Лилия Брандт. — Работает ОПОП в тесной связке с добровольной дружиной, в составе которой 7 человек. Возглавляет ее Николай Варопай.

Совет ОПОП в соответствии с действующим законодательством в текущем году провел 12 заседаний, из которых 4 прошли в формате выездных на базе учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Новопольского сельсовета.

На заседания совета ОПОП за прошедший период текущего года заслушали 43 гражданина, в отношении которых проводится персональная воспитательно-профилактическая работа. 15 человек, находящихся на различных видах профилактического учета, посетили на дому. В числе совершенных ими правонарушений лидирующие позиции занимают злоупотребление спиртными напитками, уклонение от воспитания несовершеннолетних детей, нарушение правил противопожарной безопасности, нарушение санитарных норм и правил благоустройства, уклонение от трудоустройства.

Территория Новопольского сельсовета включает в себя 36 населенных пунктов, и для успешной деятельности по охране общественного правопорядка и профилактике правонарушений членами совета ОПОП и добровольной дружиной проводится совместная работа со старостами деревень.

Члены совета ОПОП считают, что нетерпимость к любому из проявлений нарушения закона и посильная помощь правоохранительным органам способствуют тому, чтобы мир вокруг оставался безопасным.

Сельский исполнительный комитет ценит вклад, который вносят небезразличные люди в обеспечение порядка на территории сельсовета: в текущем году за активную работу было поощрено 10 членов совета ОПОП.

Записала Наталья ВАСИЛЬЕВА.