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Как работает совет ОПОП в Новопольском сельисполкоме

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Члены совета ОПОП: Елена Романовская, Сергей Косяк, Наталья Зубченок, Ольга Жуковец, председатель Новопольского сельисполкома Лилия Брандт.

Безопасность — важный аспект нашей жизни. И зависит она не только от качества работы  правоохранительных органов, но и от  активной позиции представителей  общественных формирований,  занимающихся профилактикой правонарушений и преступлений. На территории сельсоветов такая задача стоит перед советами  общественных  пунктов  охраны правопорядка  (ОПОП), в  состав  которых  входят  активные  граждане.

— В состав совета ОПОП Новопольского сельсовета  входит 11 человек, в  числе которых  сотрудник районного отдела внутренних дел, депутаты сельского Совета депутатов,  представители расположенных на территории сельсовета трудовых коллективов организаций, предприятий и учреждений,  — рассказала   председатель  совета ОПОП, председатель  сельисполкома  Лилия Брандт.  —  Работает  ОПОП  в   тесной  связке с добровольной дружиной, в составе которой 7 человек. Возглавляет  ее  Николай   Варопай.

Совет ОПОП  в  соответствии с действующим  законодательством в текущем году  провел 12 заседаний, из которых 4 прошли в формате выездных на базе учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Новопольского сельсовета.

На заседания совета ОПОП  за   прошедший   период   текущего   года   заслушали 43 гражданина, в отношении которых проводится персональная   воспитательно-профилактическая  работа. 15 человек, находящихся  на   различных   видах   профилактического учета, посетили на дому.  В числе совершенных ими правонарушений лидирующие позиции  занимают злоупотребление спиртными  напитками,  уклонение от воспитания несовершеннолетних детей, нарушение правил противопожарной   безопасности,  нарушение санитарных  норм  и  правил  благоустройства,  уклонение  от трудоустройства.

Территория   Новопольского  сельсовета   включает в себя 36 населенных пунктов,  и для успешной  деятельности по охране  общественного  правопорядка  и  профилактике  правонарушений  членами  совета ОПОП  и  добровольной  дружиной   проводится   совместная  работа со старостами  деревень.

Члены совета ОПОП считают, что нетерпимость к любому из проявлений  нарушения закона  и посильная  помощь  правоохранительным органам  способствуют   тому, чтобы   мир   вокруг  оставался   безопасным.

Сельский исполнительный комитет ценит  вклад, который вносят небезразличные люди в обеспечение порядка  на  территории сельсовета: в текущем году  за  активную работу было  поощрено 10  членов  совета  ОПОП.

Записала Наталья ВАСИЛЬЕВА.

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