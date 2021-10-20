Как рождается художник? Как возможно вдруг понять, что тебе хочется творить, выражать свои мысли в картинах или скульптурах? Как догадаться, что это будет твоя история?.. Такие простые вопросы, казалось бы. Но точный ответ на них не может дать даже уже состоявшийся профессиональный художник. Многие считают, что рисовать можно научить практически каждого человека, если он этого захочет. Но вот чувство пропорций, умение видеть мир иначе, способность мыслить образами и выражать свои эмоции, настроения, взгляды в картинах или скульптурах сможет только истинно талантливый, одаренный человек.

Вспоминая о своем первом творческом опыте, Максим Пожарицкий рассказывает и смешную, и немного грустную историю из далекого детства:

— К школе родители купили моему старшему брату коробку пластилина. Оставили ее на столе. Я был в комнате один. Не знаю, почему меня потянуло к этой коробке, но я ее открыл и, почувствовав в руках возможность что-то с ним сделать, начал лепить фигурки солдатиков.

Пластилин закончился, когда моя «армия» выстроилась практически по периметру стола.

Вернувшись в комнату и увидев пустую коробку, мой десятилетний брат заплакал. Быть может, он применил бы и более конкретные меры ко мне, но вмешалась мама. Она увидела, что у меня получились очень красивые солдатики. И мое «ваяние» не закончилось наказанием.

Наверное, уже тогда она смогла понять, что какие-то папины способности передались мне. Папа не был художником, но мог одной линией, не отрывая руки, нарисовать на листе любой силуэт. Это у него получалось великолепно без всякой теоретической базы. Интуитивно.

В детстве Максим делал скульптуры (скорее — просто фигурки) из желудей, картошки, глины. А еще лепил… черепа. Их можно было подарить друзьям. И при этом не мечтал о профессии художника. Мечтал стать токарем.

— Мечта родилась не случайно, — говорит Максим. — Мне подарили книгу про металл и работу с ним, и я увлекся. Так, что даже задумался над тем, чтобы получить профессию токаря.

Скульптор признается, что никто даже представить не мог его в какой-либо творческой профессии, потому что рос он ребенком очень дисциплинированным, организованным, совсем не таким, каким принято считать творческих людей.

В юности Максим увлекался водолазной подготовкой по примеру брата-подводника, серьезно занимался модным на то время карате.

Взяться за рисование и резьбу по дереву случилось по причине перехода в 8 классе в другую школу.

— Там был кружок резьбы по дереву, — вспоминает Максим. — Вел его прекрасный талантливый педагог Николай Владимирович Коношевич, в последствии ставший заслуженным учителем Беларуси. Он требовал от всех нас прежде, чем начать работать с деревом, рисовать эскиз. Приходя на занятия, мы выкладывали рисунки на пол, чтобы учитель мог их проверить и сделать замечания. Рисовали хорошо далеко не все. И критику выслушивать не хотели. Поэтому вскоре на полу остались только два рисунка. Мой и еще одного талантливого мальчика. Но он выбрал для себя другой путь. А я поступил, даже не посещая художественную школу, в Минское художественное училище имени Глебова, выдержав конкурс из пяти человек на место и получив самый высокий балл.

Четыре года учебы стали годами взросления, приобретения опыта и формирования собственной художественной позиции, собственных взглядов на искусство. Студентом Максим был хорошим во всех вопросах, которые касались учебы. Но еще он был негласным лидером среди своих однокурсников. И однажды даже воспользовался своим авторитетом, когда организовал всю группу на поездку в Москву, где открылась выставка Москва-Париж. Поехать — значило прогулять три учебных дня.

— В 1979 году в Москву на выставку привезли картины русских художников-авангардистов, которые и в России почти никто не видел. Это сейчас Кандинским, Шагалом и Малевичем никого не удивишь, а в советское время даже репродукции их картин найти было сложно, — говорит Максим Пожарицкий. — Идеологические запреты постепенно снимались, и мы были счастливы увидеть эти полотна.

Санкции для сбежавших студентов, безусловно, должны были последовать, но они… не последовали. Вместо того, чтобы высказать восхищение Шагалом, Максим сказал, когда его вызвали «на ковер», что все студенты с удовольствием посмотрели на эскизы Веры Мухиной, автора скульптуры «Рабочий и колхозница». Так Максим «спас» стипендию для своих одногруппников.

Смелые, не всегда совпадающие с мнением большинства взгляды и приоритеты помешали Максиму сдать выпускные экзамены вместе со своей группой. Диплом он получил лишь спустя два года, отслужив в армии. Это был «пятибалльный» диплом с хорошими отзывами об его авторе. Талантливому выпускнику даже предложили поступить в институт. Но с этим не сложилось. На удивление, помешало тому увлечение карате, которое в те годы совсем не поощрялось, а Максим обучал боевому искусству молодых людей. И жил он тогда на Байкале. Правда, недолго. Вернулся вскоре в родную ему Речицу.

— Работал в школе искусств, в школе-интернате для детей-сирот, — рассказывает Максим Пожарицкий. — В декабре 1987 года состоялась первая выставка-экспозиция картин одного из самых интересных белорусских художников, моего земляка Александра Исачева и моих скульптурных работ. На ней я представил зрителю работы «Марс», «Рука судьбы», «Ностальгия», «Узурпаторы». На то время это было достаточно громкое культурное событие.

В 90-е годы местные речицкие художники организовали художественный кооператив. Интерес к искусству был тогда достаточно велик, поэтому картины продавались. Но позже художников в основном выручала рутинная работа оформителями.

Работал Максим и в местном краеведческом музее, при котором была создана художественная галерея, где нашлось место картинам земляка. Многие он передал в дар музею бесплатно.

В ноябре к юбилею художника там пройдет его вторая персональная выставка. Поэтому мне не удалось увидеть все картины Максима, которые находятся в домашней коллекции на усадьбе «Дары Велеса». Только несколько. Но и по ним можно было понять, что стиль написания картин близок к сюрреализму (не зря в студенчестве сбегал в Москву знакомиться с шедеврами известных художников), что пишет Максим эмоции, впечатления, рассуждения о мире, о людях, о реалиях современного общества.

Сюжеты многих картин основаны на конфликте материального и духовного.

— Согласитесь, с этим сталкивается каждый из нас, — говорит художник. — Для достижения своих целей, материального благополучия, мы часто теряем в духовности. Наш мир не идеален и не гармоничен, поэтому конфликт или мысли о противоречии, антагонизме присутствуют в той или иной степени в каждой работе. Это то, что я чувствую, это то, над чем я думаю. Картины и скульптуры — отражение внутреннего мира художника. Вы смотрите на них, и видите душу автора, читаете его послание вам.

Но иногда, чтобы прочитать послание художника, недостаточно посмотреть на картину — нужно разбираться в искусстве, живописи, знать о стилях письма. И это все точно пригодится зрителям, которые придут на юбилейную выставку Максима в родной ему Речице. Они поймут все, что сегодня на сердце мастера.

За время нашего разговора о биографии, творчестве, взглядах я, безусловно, больше узнала своего собеседника. Как я поняла это? По двум вещам. В стоящей передо мной небольшой скульптуре, сделанной Максимом, я смогла разглядеть его отцовский ген: одна линия является крылом ангела-младенца и частью черепа. И в этой линии — радость рождения и грусть от того, что жизненный путь наш заканчивается…

И еще. Когда я собралась сделать небольшую фотосессию для того, чтобы подкрепить материал снимком, я выбрала именно те ракурсы, о которых подумал и Максим. А они, к слову, совершенно отличались от первоначальных задумок по поиску мольберта и палитры, что сейчас для Максима, оказывается, совсем неактуально.

День сегодняшний — это день работы в агроусадьбе «Дары Велеса». Усадьба расположена в Блуже. Она начала принимать гостей не так давно, поэтому все еще находится в поиске своего стиля, умножая перечень услуг, оказываемых гостям. Многие из этих услуг и активностей абсолютно уникальные, интересные, доставляющие радость любому, кто становится гостем. Здесь, в усадьбе, почти все делается руками хозяина и по его эскизам.

На втором этаже дома Максим планирует открыть свою собственную художественную галерею. Наверное, будет у гостей желание, прервав земные активности, заглянуть сюда и отдохнуть душой, задуматься о жизни, увидеть в картинах душу художника и прочитать то, что он хотел нам сказать. А еще прочувствовать эту самую одну линию, соединяющую наши действия и наши мысли. В общем, на втором этаже агроусадьбы будет жить искусство…

Елена ШАНТЫКО.