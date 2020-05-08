Как рынок в Марьиной Горке переживает пандемию коронавируса

Коронавирус буквально меняет мир. Сфера услуг и торговля, пожалуй, пострадали больше всего. Мы уже рассказывали, как переживает пандемию малый бизнес, а также магазины, кинотеатры и кафе. Однако до традиционных рынков журналисты нашего портала еще не добрались. Исправляемся. Есть ли дефицит продуктов, хотят ли предприниматели снизить стоимость аренды и как продавцы оберегаются от коронавируса — новые реалии рынка в Марьиной Горке в репортаже МЛЫН.BY.

Заграница не поможет

Среда. Мелкий дождь. На часах — десять утра. Несмотря на будний день, парковка около рынка буквально забита по обе стороны улицы. Зато около пункта обмена валют, расположенного возле центрального входа, непривычно безлюдно. Раньше сюда выстраивалась солидная очередь.

Городской рынок условно делится на три части: вещевую, продуктовую и мясную. Если первые две располагаются под открытым небом, то мясные ряды ютятся в отдельном павильоне. Несмотря на обилие транспорта, на той части рынка, где продают одежду, мы с фотографом оказываемся едва ли не единственными потенциальными покупателями. По нашим подсчетам работает примерно половина павильонов. В одной из палаток спортивной обувью торгует Анатолий. В последний месяц, по словам мужчины, поток посетителей резко упал. Хотя именно апрель и май считаются для «ипэшников» едва ли не самым «жирным» периодом.

— В будние дни сложно что-то продать… На днях ни одной пары не ушло. Хотя на выходных люди приходили, мерили, покупали. С другой стороны, у меня на витрине только остатки. Обувь закупаю под Москвой, но теперь, сами знаете, — границы на замке. А когда их откроют, неизвестно никому, — делится предприниматель.

С Анатолием соглашается Елена. Она продает рыболовные принадлежности.

— У меня товар в основном отечественный, а вот кто закупается в России, пострадал очень сильно. Да и я по инерции почувствовала. До всей истории с коронавирусом покупателей было намного больше. Сейчас приходят в основной за мелочевкой, вроде крючков или опарышей. Правда, на выходных людей почти как раньше — приезжает много дачников, — отмечает Елена.

На вопрос, есть ли опасения торговать в условиях пандемии, женщина отвечает скорее отрицательно.

— Так мы ж на улице! В таких условиях дистанцию соблюдать несложно. Тем не менее, маску надеваю. В любом случае, средства защиты есть. Вне работы, когда иду в магазин или людное место, тоже экипируюсь, — говорит она.

На окраине вещевой части рынка компактно расположились палатки с бытовой химией. В большинстве случаев общаться с прессой предприниматели не хотят. Впрочем, одна из «ипэшниц» охотно соглашается рассказать о существующих реалиях.

— Сейчас сложно, — признается Анастасия. — По моим ощущениям, если сравнить с прошлым годом, оборот провалился процентов на 50… Однако сказать, что людей нет совсем, нельзя. Просто покупателей стало наполовину меньше. Я продаю в основном бытовую химию. Есть и ходовой, «коронавирусный» товар — перчатки. Правда, они хозяйственного назначения, плотные. Берут не так охотно. Чтобы пользоваться телефоном или считать наличку, нужны более тонкие.

Девушка отметила: пока руководство рынка арендную плату не снижало. Не просили об этом и предприниматели.

— Моя палатка размером два на два метра. За месяц плата составляет около 70 рублей. Некритично. Хотя кто знает, что будет еще через месяц? — задается вопросом Анастасия.

Что до злосчастного вируса, то защищается продавец просто — маска и антисептик.

— Если держать дистанцию от других людей, то, думаю, этого будет достаточно, — резюмирует она.

Спрос на рассаду

На контрасте с вещевой, в продуктовой части рынка, словно на первомайской демонстрации — яблоку негде упасть. Продавцы объясняют это тем, что сегодня завезли партию рассады.

— В другие дни так людно не бывает, — коротко замечает женщина из овощной палатки.

Ее коллега соглашается и отмечает: примерно с месяц назад объемы торговли начали падать.

— Вирус нас немного подкосил. И не предполагали, что ситуация окажется настолько серьезной. Видите, даже до нашего рынка эхо докатилось. Хотя, учитывая события в мире, этого стоило ожидать, — рассуждает продавец.

Тем не менее, проблем с поставками овощей не наблюдается. На прилавках есть все, начиная от прошлогодней картошки по 80 копеек, заканчивая грецкими орехами по 12 рублей за килограмм. А вот фруктов, кроме классических яблок и бананов, в ассортименте не так много.

— Так или иначе, торговля идет. Есть немало людей, для которых поход на рынок сродни ритуалу. От этого они не могут отказаться, — заключает продавец.

Мясной тупик

Есть посетители и в торговом павильоне — тут торгуют мясом. Однако их можно пересчитать по пальцам одной руки. Впрочем, для подсчета работающих точек хватит двух конечностей. Несмотря на это, ассортимент достаточно хороший: от суповых костей до говяжьей вырезки. Почти все продавцы в масках. Рядом с рабочими местами — бутылочки с дезинфектором.

— Конечно, людей меньше стало, хлопцы, — приветливо говорит одна из работниц за прилавком. — Многие, наверное, просто боятся оказаться в скоплении людей, вот на рынок и не ходят. И конкурентов в последнее время много стало, в городе открыли несколько супермаркетов. Правда, мне кажется, наша продукция намного лучше. Все-таки работаем напрямую с поставщиком.

Женщина вторит коллегам: на выручку приходят дачники. На выходных поток покупателей значительно вырастает, а следом за ними растет и выручка.

— Скажу так: нас спасают постоянные клиенты. Они уверены в качестве товара и приходят даже сейчас, несмотря на все «но», — добавляет предприниматель.

Так или иначе, продавцы стараются не унывать.

— Разных болезней на моем веку было много. И сейчас нужно стараться поберечь себя. Поэтому из-за малого количества людей не расстраиваемся. Думаю, через месяц-другой все восстановится. Ну а мы будем продолжать стоять за прилавком и ждать каждого покупателя, — с улыбкой замечает женщина.

Пуховичское райпо: активность покупателей действительно снизилась

Именно местному районному потребительскому обществу и принадлежит торговая площадка. В обществе сообщили, что на территории рынка есть 382 места для продажи. Сейчас заключено 212 договоров аренды. Рынок работает в стандартном режиме — со вторника по воскресенье. Часы работы тоже стандартные — с 9 утра до 15 дня.

Тем не менее, в марте и апреле зафиксировано снижение покупательского потока в среднем на 50%. В этот же временной период предприниматели расторгли 12 договоров аренды.

За качеством продукции, учитывая обстоятельства, следят по-прежнему строго. На рынке действует лаборатория районной ветстанции.

Фото: Павел Шнип

Источник: Млын.бай