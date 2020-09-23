Как сделать вещь уникальной?.. Ответ знает Алина Кашкан

Наша землячка Алина Кашкан — студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Девушка — очень разносторонний человек. В свои 20 лет уже успела попробовать себя в различных сферах деятельности: от работы в жилищно-коммунальном хозяйстве до работы в библиотеке. Алина не теряет интерес к изучению чего-то нового и с радостью поделилась с нами своим новым необычным хобби — креативной реставрацией вещей.

— Алина, как ты пришла к идее рисовать на одежде?

— Еще в начальной школе я записалась в кружок кройки и шитья. Тогда мечтала стать дизайнером одежды. Со временем оставила эту идею, но периодически просматривала интересные и необычные техники создания дизайнерской одежды. Однажды я перебирала старую одежду и нашла джинсы, которые давно не носила. Возникла идея как-то креативно их оформить. В интернете наткнулась на статью о кастомизации (индивидуализация продукции под заказы конкретных потребителей путем внесения конструктивных или дизайнерских изменений). Стало интересно. Поначалу я боялась испортить вещи, но потом решила попробовать. Увлеклась настолько, что за один вечер разрисовала и штаны, и футболку, и юбку. Друг оценил работу и предложил починить его кофту…

— Есть ли у тебя художественное образование?

— Художественного образования у меня нет. Но я несколько лет ходила в кружок росписи. Там научилась работе со специальными материалами для росписи ткани.

— Как ты создаешь эскизы и откуда берешь идеи?

— Самое трудное в работе — это определиться, какую картинку выбрать и где ее разместить. Когда я рисую для себя, то вспоминаю любимые мультфильмы, фильмы, ищу изображения в интернете и комбинирую между собой. Так и получается эскиз, с которым можно работать.

— Бываешь ли ты недовольна своей работой?

— Я всегда критично отношусь к тому, что делаю. Вижу все недостатки, где и что можно было бы доработать. Но, видимо, изъяны видны только мне, потому что все остаются довольны.

— Расскажи об этапах создания новых вещей. Какие материалы ты используешь?

— Перед тем, как начать заниматься рисованием, я очень долго и тщательно выбирала материал, просматривала всю возможную информацию о том, какие ткани пригодны, как и чем рисовать. Затем выбрала подходящий акрил. Сам процесс определенного алгоритма не имеет. Для меня главное — хорошее настроение. Тогда работа идет на «ура». Сначала я выбираю эскиз, грунтую ткань, делаю набросок карандашом на материале, закрашиваю его и в конце добавляю последние штрихи. После этого стираю вещь, чтобы проверить стойкость рисунка. Проверку прошла — можно носить.

— Сколько времени уходит на создание эксклюзивной вещи ручной росписи?

— На это влияет много факторов: размер рисунка, ткань, с которой предстоит работать, мое настроение. Сам рисунок можно нанести за пару дней. Еще сутки он будет высыхать, потом доработка. Значит, примерно 3-4 дня для готовности полноценного рисунка.

— Чем ты занимаешься помимо этого увлечения?

— Главной целью сейчас у меня является учеба в университете. Учусь на логопеда. Развиваю себя в разных направлениях. Хочу научиться играть на гитаре, а, может, даже на барабанах…

Беседовала Татьяна ШАШОК.