Как сейчас работают платежные карточки?

Беларусбанк осуществляет деятельность в штатном режиме, оказывая необходимый спектр банковских услуг для клиентов и партнеров, сообщили БЕЛТА в банке.

«Операции с физическими лицами по направлению платежных карточек проводятся в штатном режиме. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории нашей страны и зарубежных государств», — сказали в банке.

Вместе с тем, в настоящий момент в устройствах отдельных банков могут быть недоступны операции оплаты и снятия наличных с использованием сервисов Apply Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay, Garmin Pay, Huawei Pay, Fitbit Pay.

В Беларусбанке отметили, что в подобных ситуациях для проведения платежей можно воспользоваться физической платежной карточкой, эмитированной банком.