Как снизить температуру воздуха в комнате, если нет кондиционера?

Такой запрос в поисковике оказался в эти жаркие дни очень популярным. И что удалось найти в интернете? Пожалуй, некоторые советы могут быть вполне полезны. Стоит попробовать.

Лёд и вентилятор

Если у вас есть вентилятор, то вы можете быстро избавиться от жары, поставив перед ним две пластиковые бутылки с замороженной водой. Направьте лопасти на них — и через 5−10 минут в помещении станет намного прохладнее. В отсутствие вентилятора расставьте по комнате несколько открытых контейнеров со льдом. Это поможет снизить температуру воздуха на несколько градусов — правда, не так быстро, как в первом случае.

Увлажняйте воздух

Этот метод обладает краткосрочным эффектом, но может принести чувство облегчения, когда летние температуры уже начинают зашкаливать. Налейте в пульверизатор очень

холодную воду и периодически распыляйте ее в помещении, которое хотите охладить. Аналогичного эффекта можно добиться, используя автоматический увлажнитель воздуха или небулайзер, производящий холодный пар.

Зашторьте окна

Плотные шторы, не пропускающие свет, помогут закрыть помещение от прямых солнечных лучей и предотвратить перегревание комнаты. А если их еще и намочить холодной водой, они подарят чувство свежести и прохлады в душной комнате.

Остудите… полотенце

Заморозьте простыни или банные полотенца в холодильнике и развесьте по квартире. Вы сможете весь день поддерживать в квартире прохладу, меняя «согревшийся» текстиль на охлажденный. Прохладным (не ледяным) полотенцем можно на время укрыться.

Отключите ненужные приборы

Вы не представляете, насколько сильно работающая техника разогревает воздух в помещении! В жаркие летние месяцы старайтесь отключать ненужную аппаратуру от сети — температура в квартире станет намного комфортнее.

Устройте сквозняк

Разгоните застоявшийся горячий воздух в квартире сквозняком, открыв как можно больше окон. А если вы установите в комнате два вентилятора, направив их друг на друга, температура воздуха в помещении снизится на несколько градусов за считанные секунды.