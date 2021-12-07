Как содержать здания и территории зимой?

Зима еще не вполне вступила в свои права, еще не испытывала нас снегом и гололедом так, как это часто бывает, но коммунальниками уже было высыпано на дороги и улицы города более 24 тонн песчано-соляной смеси.

— Первый гололед — это напоминание нам всем, что впереди сложный зимний период. Время, когда нужно быть готовыми работать сверхурочно, интенсивно, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов, — говорит мастер УП «Жилтеплосервис» КХ Варвара Соколова. — Хочется надеяться на то, что зима не будет слишком суровой и неожиданной на изменения погоды, но к ним все равно готовимся. Уже имеем в наличии 2,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси, которая развозится в том числе и по почти 500 установленным в жилых зонах ящиках для облегчения труда рабочих, занятых подсыпкой тротуаров в жилых зонах.

На подсыпку и расчистку улиц готовы выйти 32 единицы техники нашего предприятия. Но своими силами мы бы справиться не смогли. Поэтому для содержания сельских дорог мы заключаем договоры со сторонними организациями, в которых имеется специальная техника.

Однако содержанием территорий, зданий и сооружений в зимний период должны заниматься не только работники коммунального предприятия. Безопасность людей — это ответственность каждого руководителя предприятия или организации. В информационном письме, направленном в их адрес, содержится напоминание о том, что с наступлением холодного периода года необходимо уделять особое внимание соблюдению требований законодательства об охране труда, в том числе по обеспечению безопасности эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), поскольку вероятность травмирования работающих при передвижении по территории в этот период значительно возрастает.

В качестве примера халатного отношения к выполнению требований охраны труда — случай травмирования в этом году дворника ЗАО «БЕРОЛИНА», которая при выполнении работы по уборке крыльца от снега поскользнулась и получила тяжелую производственную травму. Причиной несчастного случая явилось в том числе необеспечение работника спецобувью.

При передвижении по территории МЗТМК ОАО «Промтехмонтаж» тяжело травмировалась уборщик помещений филиала, потому что территория не обрабатывалась противогололедными смесями.

Неудовлетворительное содержание территории стало причиной несчастного случая с тяжелым исходом, произошедшего с водителем автомобиля ООО «Еврозапчасть».

Напоминаем, что в зимний период особое внимание необходимо уделять обследованию зданий и сооружений, поскольку их неудовлетворительное техническое состояние зачастую приводит к несчастным случаям на производстве с тяжелыми последствиями.

Выполнение работ по очистке кровли зданий и сооружений — одно из главных мероприятий зимой. В результате падения снега, наледи или сосулек также происходили несчастные случаи.

Департамент государственной инспекции труда считает необходимым требовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций:

содержать территорию организации в состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работающих, очищать ее от снега и льда с применением противогололедных материалов;

организовать систематическое наблюдение за зданиями, сооружениями и помещениями в процессе их эксплуатации, назначить лиц, ответственных за правильную эксплуатацию;

оборудовать ворота устройствами для их фиксации в открытом и закрытом положениях;

к техническому обслуживанию зданий допускать лиц, достигших 18-летнего возраста, имеющих соответствующую профессиональную подготовку по видам выполняемых работ, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков крыш, своевременно удалять, используя при этом специальные приспособления (крючки). Выполнять данную работу с мобильной подъемной рабочей платформы или находясь на земле с соблюдением мер безопасности;

сбрасывать снег с крыш в дневное время;

не допускать выполнение работ на крыше одним работающим; выход на крышу во время гололеда или при скорости ветра 15 м/с и более; ходьбу по крыше здания с уклоном более 20 градусов без предохранительного пояса и страхующего троса, прикрепленного к надежной опоре;

прекращать работы на высоте и открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования, при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при грозе, гололеде, сильном ветре, снегопаде;

настилы и лестницы лесов и мостков периодически в процессе работы и ежедневно после окончания работы очищать от снега и наледи и при необходимости посыпать песком;

площадки, на которых выполняются погрузочно-разгрузочные работы, а также трапы, сходни, мостки и тому подобное содержать в состоянии, исключающем возможность скольжения.

Обязанность каждого руководителя на местах — проводить с работниками инструктажи по технике безопасности.

С полным списком требований можно ознакомиться на сайте газеты gorka.by.

Елена МАКСИМОВА.