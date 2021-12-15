Как согреться у печки и не устроить пожар?

С наступлением холодов печное отопление продолжает оставаться основным источником тела для многих граждан. Именно в этот период домашний очаг может стать источником повышенной опасности. При наступлении холодов из-за несоблюдения правил пользования системами печного отопления резко возрастает количество пожаров.

Так, за 2021 год в результате пожаров на территории Пуховичского района погибло 8 человек.

Чтобы избежать беды прокуратура Пуховичского района напоминает об основных правилах эксплуатации печи:

— перед отопительным периодом проверить и отремонтируйте печь:

— в сильные морозы печку лучше топить несколько раз за день понемногу, чем один раз докрасна;

— перед дверцей печи прибейте предтопочный металлический лист размерами не менее 50х70 см;

— топку печи необходимо прекратить не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.

— золу, шлак, уголь необходимо удалять в специальное место, не ближе 15 метров от дома.

Категорически запрещается:

— топить печи с открытыми дверцами;

— растапливать печь бензином или легковоспламеняющимися жидкостями;

— оставлять топящуюся печь без присмотра или поручать детям следить за топящимися печами;

— сушить и складировать на печах топливо, одежду и другие сгораемые материалы.

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением – это Ваша безопасность.

Старший помощник прокурора Пуховичского района юрист 1 класса,

В.К.Савицкий.