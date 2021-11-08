Как стать режиссером?

Режиссер всегда остается за кадром фильма или постановки. Чаще вся слава достается актерам, а не тому, кто усердно работал над каждой секундой фильма или спектакля. Не многим удается заслужить всемирную славу и всеобщее признание. Но есть режиссеры, чьи имена знает каждый киноман или театрал. На них равняются те, кто только начинает.

О своем режиссерском опыте рассказывают наши земляки Сергей Пролесковский и Даниил Халецкий.

Сергей Пролесковский:

— Однажды в интернете я наткнулся на объявление о наборе актеров для съемок в массовках. Решил попробовать. Тогда в Минске снимали масштабную сцену российского сериала «Псевдоним «Албанец». Так я впервые оказался на съемочной площадке. И с первых минут влюбился в съемочный процесс.

С тех пор регулярные кинопробы стали для меня обычным делом. Чаще всего я попадал в массовку. Это стало своеобразным хобби, за которое мне еще и платили. Так я принял участие в съемках фильмов «Созвездие Стрельца», «Жуки», «Городские шпионы» и «На дальней заставе».

Но однажды мне все-таки досталась небольшая роль: я сыграл охранника в сериале «Мухтар. Новый след». И это было здорово. Таким образом, чем больше я соприкасался с миром кино, тем больше меня интересовало: а смогу ли я сам снять фильм?

Для начала решил написать сценарий для сериала «X-Fighter» («Боец-Х»). Дал почитать его своему другу Дмитрию Гладкову и предложил ему совместно поработать. Он охотно согласился. Снимать решили на зеркальные фотоаппараты. Такая техника дает возможность получить видео в хорошем качестве.

Но камеры — это лишь малая часть того, что необходимо для съемок. С каждым новым шагом появлялось все больше трудностей с финансами, подбором актеров, разного рода техническими вопросами. Приходилось быть одновременно и сценаристом, и реквизитором, и кастингдиректором. Дмитрий в основном был оператором-постановщиком. А режиссерскую работу мы делили на двоих.

В итоге проект провалился, но благодаря ему мы получили бесценный опыт. Да и сам процесс получился очень увлекательным. Из-за того, что платить профессиональным актерам не было возможности, мы приглашали своих друзей, родственников и знакомых, поэтому атмосфера на площадке была по-настоящему теплой.

За это время появилось четкое понимание того, что же такое работа режиссера. Могу сказать с уверенностью, что эта профессия требует понимания не только своей работы, но и задач каждого участника съемочной группы. Поэтому крайне необходимо развивать коммуникативные навыки, уметь слушать своих коллег, понимать аудиторию, для которой ты снимаешь. А, главное, уметь нести ответственность за результат.

На сериале «X-Fighter» («Боец-Х») мы не остановились. К нашей команде присоединился Виталий Снитин, и сейчас мы снимаем новый сериал — «Игрок». На данный момент отснято пять серий. Кино — это та сфера, где для хорошего качества нужна команда профессионалов и качественное съемочное оборудование. Нам удалось привлечь актеров из Союза кинематографистов Республики Беларусь Валерия Воротынского, Андрея Мельникова, Анатолия Борискевича и Екатерину Минину. В планах — отснять первый сезон, который будет состоять из десяти серий, и попробовать привлечь спонсоров, чтобы продолжить съемки.

Но режиссеры не только снимают кино…

Даниил Халецкий:

— Впервые я увидел сцену еще в детстве, когда с родителями отправился в Белорусский государственный академический музыкальный театр на рок-оперу «Юнона» и «Авось». Это было невероятно! Голоса, музыка, костюмы — все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Я решил: сцена — это мое, и записался в школьный театральный кружок. Моя первая роль — Баба Яга на новогоднем утреннике. До сих пор помню, как тряслись коленки.

Потом поступил в детскую школу искусств и успешно окончил ее по классу гитары. Занимался в цирковой студии и студии танца. Активно участвовал во всех городских мероприятиях, где меня заметили и уже в десятом классе предложили работу в районном центре культуры. Я согласился. Передо мной открылись совершенно новые горизонты. Я играл в народном театре, был ведущим мероприятий, самостоятельно организовывал праздники, брался за любую работу. К окончанию школы уже точно понимал, кем хочу стать, и поступил в Белорусский государственный университет культуры и искусств на факультет культурологии и социокультурной деятельности. На данный момент работаю режиссером в районном центре культуры.

Я считаю, что моя профессия — это профессия от призвания. Не каждый сможет этим заниматься, а для меня это и работа, и образ жизни. Сцена — это настоящая творческая свобода, где я могу заниматься чистым искусством. Есть такое выражение: «Если ты утром с радостью идешь на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой, то ты счастливый человек». Могу сказать с уверенностью, что я точно счастливый человек…

Станислав БЕЛОУСОВ.