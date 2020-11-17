Как уберечь детей от поражения электрическим током

Электричество приносит много пользы человеку. Но оно опасно, особенно для детей. Если взрослый человек уже обладает определенным жизненным опытом и знает элементарные правила безопасности, то дети, особенно маленькие, только познают этот мир. Они любознательны, активны, подвижны, а все, что их окружает, оценивают своими органами чувств.

Дети рассматривают все предметы вокруг себя, трогают их руками, могут засунуть в рот, облизать языком или укусить зубами, пожевать. Таким способом они приобретают опыт для дальнейшей жизни. Однако органы чувств человека не способны определить наличие напряжения, а дети не понимают его опасности. Родители и все взрослые обязаны создать безопасные условия для их жизни, научить аккуратному обращению с электроприборами. Обеспечение этих условий требует дифференцированного, индивидуального подхода, учитывающего детский возраст. Малыши до 3-5 лет обычно находятся под пристальным вниманием родителей и воспитателей дома, на улице и в детском садике. Для обеспечения их безопасности достаточно поддерживать в технически исправном состоянии электропроводку квартиры, блокировать доступ к розеткам, работающим бытовым приборам и отдельным проводам.

Делается это довольно простой установкой пластмассовых диэлектрических заглушек, выпускаемых широким ассортиментом. После их помещения и закрепления в контактные гнезда малыш не сможет всунуть туда шпильки, гвозди, спицы и любые другие металлические предметы, через которые возможно его попадание под действие тока.

Все выключатели и розетки в квартире должны быть надежно закреплены. Доступ детей к включенным в электросеть бытовым приборам и питающим их проводам должен быть заблокирован, иначе они могут потянуть за электрический шнур или начать испытывать его механическую прочность зубами или первыми попавшимися предметами.

Но ограничение допуска к электрооборудованию — это не единственная мера. Главное внимание надо сосредоточить на обучении детей основам безопасности. Уже в этом возрасте они могут хорошо запоминать то, что им объясняют родители. Лучше делать это в игровой форме, сочетать с показом специальных образовательных детских мультфильмов и обсуждать сюжет после просмотра.

Детям старше пяти лет родители уже предоставляют больше свободы, меньше контролируют их действия, выпускают одних для участия в подвижных играх с ровесниками на свежем воздухе, катаниях на велосипеде. К этому моменту важно сформировать у ребенка четкое знание опасных факторов электричества. Он должен понимать, что электроэнергия передается по проводам и представляет огромную опасность. Нельзя лазить по опорам ЛЭП, играть под ними, бросать на провода какие-либо предметы.

Дети любят коллективные игры с воздушными змеями, но проводить их можно только на открытых площадках вдали от линий электропередач. Потоком воздуха змей может быть заброшен на провода, а это уже серьезная предпосылка поражения электротоком.

Во дворах домов или возле них установлены трансформаторные подстанции, распределительные шкафы. Одна из любимых детских игр — прятки. Проникать за ограждение электрического оборудования нельзя. Это ребенок должен четко представлять.

К моменту, когда детям предоставляется свобода выхода во двор, у них должен быть выработан инстинкт:

не подходить к отдельно лежащим или оборванным проводам (возможно поражение шаговым напряжением);

не приближаться к ограждению электротехнического оборудования, даже если оно закрыто;

не играть вблизи опор ВЛ;

обо всех замеченных нарушениях незамедлительно сообщать взрослым.

Когда ребенок подрос и пошел в школу он получает еще больше свободы. Это требует от него уже больших знаний приемов безопасного поведения и обращения с электрическим оборудованием в быту и на улице.

Оставаясь один дома, он не должен:

самостоятельно включать электроприборы;

заниматься ремонтом и снимать защитные крышки с бытовых устройств, заменять предохранители, электрические лампы;

прикасаться к работающим приборам мокрыми руками, а тем более протирать их или мыть водой.

При обнаружении запаха горелой изоляции или искрения необходимо сразу обесточить прибор, но тянуть за шнур питания руками нельзя.

Находясь на улице в компании сверстников, дети совершают «героические» поступки, демонстрируя свою ловкость, смелость, меткость и другие качества. Они могут пытаться разбить изоляторы на ВЛ, залезть на высоту по опоре ЛЭП, забыв под влиянием озорников обо всех уроках безопасности или открыть замки шкафов с электротехническим оборудованием.

Еще одним опасным местом является водоем, расположенный около линии электропередач. Ловля рыбы под проводами ЛЭП категорически запрещена. Пятиметровая удочка при забросе с леской увеличивает расстояние от рыбака до крючка на 10 метров, которого вполне хватает для того, чтобы совершить наброс на провода. По мокрой леске электрический ток через тело человека моментально станет течь в землю, что смертельно опасно.

Все эти случаи родители просто обязаны обговорить со своими детьми, и не один раз.

Основными мерами предохранения детей от поражения электрическим током являются:

поддержание в технически исправном состоянии электрооборудования;

своевременное проведение ремонта отказавших в работе электроприборов;

постоянное обучение ребенка мерам безопасного поведения, включая обращение с электрическими устройствами;

периодический контроль за поведением детей со стороны родителей и педагогов.

Кроме того, все родители обязаны знать правила оказания первой помощи попавшим под действие электрического тока. Надо понимать, что самое первое действие, которое необходимо очень быстро выполнить, это обесточить участок поражения. Проходящий через мышцы человека электрический ток, вызывает их резкое сокращение, благодаря этому пострадавший может длительно находиться под напряжением. Лучше всего отключение производят современные средства защиты: автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы.

Но если они не установлены, то снимать напряжение необходимо вручную с применением подручных защитных средств из диэлектрических материалов. При этом оказывающий помощь сам не должен стать жертвой электротока.

После отключения напряжения следует сразу оценить состояние пострадавшего, его сознание, пульс, дыхание и в любом случае вызвать врача. Если отсутствуют признаки жизни, то необходимо приступить к оказанию сердечно-легочной реанимации: проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца.

Первую помощь необходимо продолжать до приведения человека в чувство или прибытия врача. Только он может оценить истинное состояние пострадавшего и принять окончательное решение о завершении реанимации.

Родители должны хорошо понимать опасность, исходящую от электрической энергии и принимать все от них зависящее для исключения несчастных случаев в семье.

Руслан Гайдучёнок, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ Госэнергогазнадзор.