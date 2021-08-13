Как уберечь свой огород от нежданных гостей?

В прошлом месяце РОС РГОО “БООР” в естественную среду было выпущено 57 особей благородного оленя. Спустя некоторое время в редакцию стали поступать обращения от жителей близлежащих деревень с жалобами на то, что животные начали заходить на участки и лакомиться всем тем, что выращивалось явно не для них. Ситуация не новая. Весной прошлого года по той же программе расселения на вольное проживание было выпущено 70 оленей. От жителей были аналогичные жалобы.

Мы обратились за разъяснением к ведущему специалисту инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолию Щербинскому.

— Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 года № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства», каждый заинтересованный гражданин должен лично обеспечивать охрану своей территории, — говорит Анатолий Васильевич. — В данном случае огород может спасти высокий забор или охрана в виде собаки. Также хорошим средством защиты служит лесная сетка — это разновидность сетчатой ограды с особой структурой. В такой сетке нижние ячейки меньше, а верхние больше. На первый взгляд ее конструкция может показаться довольно простой, но это не так. Ключевым элементом тут являются горизонтальные провода. Они изготовлены из высокоуглеродистой стали с высокой прочностью на разрыв.

Также не стоит забывать, что захаживание оленей — явление временное, а дело тут в следующем. Находясь в лесном вольере, животные фактически питаются из человеческих рук. Они находятся в постоянной близости к людям и, само собой, к ним привыкают. Отсюда — их смелость. Но в скором времени все изменится. С 20 августа открывается сезон охоты на копытных. После первого отстрела животные начнут попросту бояться человека, а, следовательно, перестанут подходить близко к поселениям. Наоборот — они начнут все глубже уходить в лесную чащу. Сезон охоты продлится до 30 сентября, и за это время у оленей сформируется особое отношение к людям, следствием которого станет целостность и сохранность ваших участков, — рассказал Анатолий Щербинский.

Станислав БЕЛОУСОВ.