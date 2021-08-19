Как улучшить питание за 5 шагов?

Единый день здорового питания проходил 15 августа. Его цель — напомнить о важности сбалансированного и рационального питания.

Во-первых, за последние десятилетия изменился темп жизни. Пищевой рацион современного человека строится из перекусов и перехватов на бегу или в перерывах между делами. Во-вторых, появляются новые технологии и новые продукты, некоторые из них нежелательны к употреблению или разрешены в весьма ограниченном количестве. Большинство людей предпочитает продукты с повышенным содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли натрия, игнорируя фрукты, овощи и другие виды натуральных продуктов, содержащие клетчатку, цельные злаки.

В апреле 2019 года в журнале Lancet было опубликовано самое масштабное на сегодняшний день исследование влияния питания на здоровье. Выявили, какие продукты или их отсутствие действительно отражаются на смертности людей во всем мире. И мы с вами можем легко сделать свое питание продлевающим жизнь и улучшающим здоровье всего за 5 шагов.

Избыток соли.Самая главная причина смерти в мире — избыточное потребление соли. Лишняя соль попадает нам в организм, в первую очередь, из обработанной и ресторанной пищи.

Решение: меньше консервов, полуфабрикатов и заказов ресторанной еды. Больше еды, приготовленной дома.

Нехватка злаков. Мы до такой степени ополчились на углеводы, что перестали есть цельные зерна. Их нам нужно 100-150 граммов в сутки. Реальное же потребление — 29 граммов. Отказываясь от глютена из-за веяний диетической моды, вы сокращаете продолжительность собственной жизни.

Решение: цельнозерновой хлеб и зерновые каши — необходимая часть здоровой диеты. Делайте выпечку из цельнозерновой муки, ешьте мюсли.

Нехватка фруктов. Необходимое количество — 200-300 граммов в день, то есть 2-3 средних яблока. Реальное потребление — 94 грамма в сутки (одно небольшое яблоко).

Решение: 3 обязательных порции овощей или фруктов в день.

Нехватка семечек или орехов.Зачастую можно услышать, что семечки и орехи — это жирная тяжелая пища, поэтому часто их употреблять нельзя. В итоге, при норме употребления 16-25 граммов в сутки (13 половинок грецкого ореха), мы употребляем всего 3 грамма (1,5 половинки грецкого ореха).

Решение: держите орехи и семечки под рукой, добавляйте в салаты, каши и выпечку.

Нехватка овощей. Реальное потребление этой категории продуктов — 190 граммов в день (три небольших морковки), хотя необходимо — 290-430 граммов в сутки (5–7 средних морковок).

Решение: если вы не любите шпинат, брокколи, брюссельскую капусту, обратите внимание на помидоры и баклажаны, а также на блюда из тушеных и запеченных овощей.

В рамках Дня здорового питания Минским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в период с 15 по 22 августа проводится онлайн-конкурс «Мой рецепт здоровья».

Для участия в конкурсе разместите пост о том, как вы поддерживаете свое здоровье, на своей странице в социальной сети Инстаграм с хештегами #мой_рецепт_здоровья. Пост (фото, видео или текст) может содержать вариант кулинарного рецепта или активности, который, по вашему мнению, помогает сохранить и укрепить здоровье. Фото может быть размещено до 24.00 22 августа.

Организаторы конкурса выберут 10 лучших публикаций, которые выносятся на голосование на странице #ЗОЖрулит в Инстаграме. Победитель определяется путем набора большего количества голосов. Лучшие работы будут опубликованы в газете «#ЗОЖрулит», в сети Интернет.

Юлия ЛИТВИНОВИЧ.