Как узнать кем образуется стихийная свалка?

На некоторых контейнерных площадках города установлено оборудование видеоконтроля.

«Телеверсию» о том, как и кем образуется стихийная свалка, теперь смогут видеть работники коммунально-заготовительного унитарного предприятия «ЭкоВтор-Снаб». Чтобы это стало возможным, было приобретено специальное оборудование для видеофикцации нарушений, которые допускают граждане, «пристраивая» бытовые, строительные, растительные и иные отходы.

Впрочем, не только увидеть моменты нарушения правил утилизации отходов стремятся работники предприятия. Главная задача — как-то повлиять на процесс образования стихийных свалок, мотивировать людей задуматься над культурой обращения с отходами, и тем самым улучшить и сделать безопаснее окружающую среду.

Не очень приятно признавать факт, но такая учеба дается «легче», если нарушителям грозит материальное наказание. А штрафы за неправильное обращение с ТКО предусмотрены. И теперь, когда процесс нарушения будет зафиксирован, так сказать, документально, их придется заплатить.

— Любой гражданин, любой предприниматель, любая организация или предприятие имеют возможность по правилам как собирать, так и утилизировать бытовой мусор, — говорит исполняющий обязанности директора предприятия «ЭкоВтор-Снаб» Алексей Бресский. — Сбор мусора происходит со 105 контейнерных площадок (в том числе — 62 городских и 43 установленных в сельских населенных пунктах).

Юрлица обслуживаются как по графику, так и по заявительному принципу.

Для сбора вторсырья также есть все возможности и у граждан, и у юридических лиц. Работает наш передвижной пункт по сбору вторичных материальных ресурсов, сложной бытовой техники. Также осуществляется прием в стационарном приемном пункте на улице Октябрьская, 131 в городе Марьина Горка в случае вывоза отходов транспортом организации или предприятия.

Есть возможность вывезти крупногабаритный или строительный мусор самостоятельно на полигон в Мощеново ежедневно с 8 до 18 часов.

В общем, есть разные возможности, но, нужно признать, не всегда есть у нас желание следовать правилам. Так, на контейнерную площадку возле дома №25 по улице Новая Заря отходы вывозил один из индивидуальных предпринимателей. Будучи разоблаченным, сказал, что не знал, будто он не может отходы сгружать в контейнер, установленный в жилом секторе. Хотя в договоре обязанности по утилизации отходов четко прописаны. В общем, штраф освежит память и, возможно, скажется благоприятно на том, что свалка возле этого дома перестанет образовываться.

Традиционно стихийные свалки с бытовым мусором образуются на контейнерных площадках на улицах Пролетарская, Комсомольская и Якуба Коласа в Марьиной Горке. Именно поэтому с этих площадок началась установка приборов видеонаблюдения за недобросовестными людьми. Для информирования здесь сначала установили щит с предупреждающей информацией. Но, если честно, пока и в режиме наладки аппаратура фиксирует факт того, что она людей не очень смущает. Камера и камера… Некоторые, наверное, могут и ручкой помахать… Им смешно? А мне вот грустно, потому что культура у многих пока только на словах.

Елена ИВАНОВА.