Коротко о разном 

Как в Марьиной Горке отметят День Победы

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Пуховщина готовится к празднованию Дня Победы. В этом году в связи и с эпидемиологической  ситуацией  масштабные мероприятия проводиться не будут.
Запланировано возложение цветов к обелиску Славы  в центре Марьиной Горки. В нем примут участие представители трудовых коллективов района. Для всех участников праздника будет обеспечено социальное дистанцирование.

Военный оркестр сыграет государственный гимн.  Традиционного парада военной техники, торговли и аттракционов по понятным причинам не будет.

Главные герои праздника — ветераны  — начали получать поздравления уже сегодня. Для каждого будет организован небольшой концерт.

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