Как в Марьиной Горке отметят День Победы

Пуховщина готовится к празднованию Дня Победы. В этом году в связи и с эпидемиологической ситуацией масштабные мероприятия проводиться не будут.

Запланировано возложение цветов к обелиску Славы в центре Марьиной Горки. В нем примут участие представители трудовых коллективов района. Для всех участников праздника будет обеспечено социальное дистанцирование.

Военный оркестр сыграет государственный гимн. Традиционного парада военной техники, торговли и аттракционов по понятным причинам не будет.

Главные герои праздника — ветераны — начали получать поздравления уже сегодня. Для каждого будет организован небольшой концерт.