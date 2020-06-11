Как в районе проводится работа с обращениями граждан

Ситуация, сложившаяся в мире в связи с распространением COVID-19, внесла свои коррективы практически во все сферы нашей жизни, изменила для многих из нас привычные методы работы, но не остановила ее. В районе продолжается работа по решению проблем его жителей.

За 1-й квартал текущего года в районный исполнительный комитет поступило 183 обращения. Из них 60 письменных, 53 устных, 70 электронных. Со своими проблемами пуховчане обращались и в областной исполнительный комитет, в Администрацию Президента Республики Беларусь, Комитет государственного контроля Минской области.

— Мы проанализировали все обращения, — говорит начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Марина Дрозд. — Структура поступивших в райисполком обращений практически не изменилась в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Основными вопросами, которые поднимают граждане и юридические лица, являются ремонт, эксплуатация и содержание жилищного фонда; благоустройство и содержание населенных пунктов; ремонт и содержание дорог; землеустройство и землепользование; ситуация в садоводческих товариществах; улучшение жилищных условий; архитектура и строительство.

Наибольшее количество обращений в райисполком поступило по вопросам жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства. 10 обращений — по вопросам улучшения жилищных условий льготной категории граждан, предоставления социального жилья.

За первый квартал текущего года должностными лицами райисполкома осуществлено 22 личных приема, руководством райисполкома проведен 21 выездной прием. Это хорошая форма работы с населением. Выездные приемы позволяют выявить проблемные вопросы данного региона, а также дать принципиальную оценку работе председателей сельисполкомов.

Также проведено 77 «прямых телефонных линий». Основные вопросы, с которыми во время их проведения обращались граждане, касались коммунального и дорожного хозяйства, землепользования, медицинского обслуживания.

Кроме этого, жители района имеют возможность обратиться по личным вопросам на «горячую линию», функционирующую в райисполкоме.

— Работа с обращениями граждан в районе проводится немалая. Мы стараемся не оставить без внимания проблему каждого человека, — говорит Марина Александровна. — К сожалению, не все вопросы можно решить быстро. И это связано с объективными причинами. В том числе и с финансированием.

В решении проблемных вопросов, волнующих население района, районный исполнительный комитет тесно сотрудничает с районным Советом депутатов. Совместное участие в сходах жителей населенных пунктов, работа с сельским активом, проведение разъяснительной работы помогают своевременно дать ответы на волнующие людей вопросы.

Например, в ходе проводимой разъяснительной работы на встречах с населением, с правлениями садоводческих товариществ, расположенных на территории района, количество обращений по вопросам землеустройства и землепользования снизилось.

Немалую работу с обращениями граждан проводят и поссельисполкомы. За первый квартал ими было рассмотрено 130 обращений.

У каждого из нас периодически бывают проблемы, вопросы, которые мы не можем решить сами. И нужно понимать, что в районе организована работа, есть люди, которые готовы выслушать, вникнуть в проблему и по возможности помочь ее решить. Совсем не обязательно сразу обращаться за помощью в вышестоящие инстанции.

Ольга ЛУГОВАЯ.