Как вести себя во время грозы. Советы спасателей

Сильная гроза не появляется неожиданно. О её приближении мы узнаём примерно за час. Доносящиеся раскаты грома, тёмные тучи, сверкающие электрические разряды. Заметив тучу, можно невооружённым глазом определить направление её движения и понять, затронет она вас или нет. Если грозовой фронт идёт в вашу сторону, стоит заранее принять меры.

Знание и соблюдение основных правил безопасности во время грозы способно предотвратить множество трагичных случайностей.

Для того, чтобы переждать грозу на открытой местности, следует найти какую –либо низменность (яма, овраг) либо просто сесть на корточки, но не ложиться на землю. Расстояние от высоких одиноких предметов должно быть не менее 200 метров. Помните, что обычно удар молнии выбирает наиболее высокие объекты, и вы, оказавшись на открытой местности, войдете в их число. Не приближайтесь к водоемам и не пользуйтесь телефоном, лучше его выключить.

В лесной местности безопаснее всего найти укрытие под мелкими кустарниками. Если вблизи нет мелких кустов, то между деревьями и вами должно быть расстояние не менее 4-5 метров. Нужно сесть, приняв позу эмбриона. Следует знать, что если дерево крепкое и могучее, то это вовсе не значит, что оно способно выдержать удар молнии и обеспечить вам надежное укрытие. По статистике, чаще всего «жертвами» гроз являются дубы, ели и тополя, молния является одной из причин пожаров в лесу.

Если на момент наступления грозы вы находитесь в водоеме, то следует вспомнить, что вода является отличным проводником электричества, и немедленно выйти из водоема и отойти от него на безопасное расстояние (минимум 100 метров). Не стоит пережидать грозу на берегу в палатке или прячась под деревьями. В случае, если природное явление застало вас в лодке, и плыть до берега далеко, следуйте следующим правилам: сядьте на любые сухие вещи. Подойдет и спасательный жилет. Сверху укройте себя тентом или целлофаном, но так, чтобы он ни в коем случае не касался воды. Помимо воды и мокрой одежды, молнию способны привлечь: работающий мобильный телефон, зонт (особенно спицы и стержень), любые вещи из металла (ключи, инструменты).

Если Вы приехали на отдых в автомобиле, то можно переждать непогоду в нем. Следует закрыть окна, не включать двигатель и опустить радио – антенну. Не нужно касаться ручек дверей, ключей.

Если вы пережидаете природное явление дома: исключите любые сквозняки, закройте все окна и двери, выключите все электроприборы, не используйте телефон (ни мобильный, ни стационарный). То же самое относится к камину или печи – дым может привлечь грозу. Как правило, благодаря молниеотводам, помещение является наиболее безопасным местом для того, чтобы переждать грозу. Однако даже в помещении есть риск встретиться с шаровой молнией, которая легко может проникнуть через незапертые окна или двери.

Безопасность при встрече с шаровой молнией зависит от того, насколько вы способны контролировать свои эмоции и действия. Главное, что вам следует запомнить, это то, что такая молния появляется максимум на 2 минуты. Это время постарайтесь не совершать никаких движений, так как она движется за потоками воздуха. Побежав, вы лишь заставите ее «преследовать» вас. По возможности нужно держаться подальше от любых электроприборов. Если шаровая молния движется в вашу сторону, то ни в коем случае не бросайте в нее предметы в попытке изменить направление. При столкновении с любым предметом или поверхностью шаровая молния просто взорвется, что также может привести к плачевным последствиям. Лучшим вариантом будет медленно, без резких движений отойти с ее траектории (только в том случае если она еще далеко до вас). Следите за дыханием, оно должно быть медленным и поверхностным. При приближении шара обязательно замрите. Двигаясь по направлению воздуха, он просто отлетит в сторону мимо вас.

Знание и соблюдение этих несложных правил поможет вам без проблем переждать грозу.

Пуховичский РОЧС.