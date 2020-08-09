Как выбрать межкомнатную дверь? Советы от профессионалов

Каждый человек рано или поздно решает сменить интерьер своего жилья, и одной из дилемм, с которой он сталкивается, является выбор межкомнатной двери. И это действительно серьезное и ответственное задание, так как дверь будет украшать Ваш дом долгие годы! Так как же ее выбрать, и на что стоит обратить свое внимание?

В этой статье мы описали преимущества и недостатки межкомнатных дверей, которые мы можем предложить.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ

Эти двери, являются бюджетным вариантом. Они состоят из: деревянного каркаса, наполнителя, МДФ — накладки и пленки. Широкий ассортимент по цвету и модели от классики до современных. Двери хорошо моются обычным мыльным раствором, но жирные пятна будет вывести тяжело! Недостатком данной двери является, что пленка, которой покрывается дверь не подлежит ремонту при ее повреждении.

НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Такие двери пользуются наибольшей популярностью среди покупателей. Шпонированные двери изготавливаются из натуральной древесины, что и влияет на хорошее качество. Они экологичны. Данные двери по внешнему виду похожи на массив, но при этом дешевле. Высокий показатель -звуко и -теплоизоляции. Уход за такими дверьми прост: протирать влажной тряпкой из микрофибры и полиролью с воском.

ЭКОШПОН

Двери из древесины покрытые экопленкой подражающей рисунку дерева. Данная пленка повышает стойкость к истиранию и царапинам, сколам. При правильном уходе такие двери будут долговечны. Из недостатков — не высокая степень звукоизоляции.

|Такие двери рекомендуется устанавливать тем, у кого есть маленькие дети и животные.

ДВЕРИ ИЗ МАССИВА

Такие двери будут полностью экологичны, долговечны и с высокой степенью -тепло и -звукоизоляции. Возможна реставрация таких дверей. Основной недостаток: такие двери нельзя подвергать воздействию влаги. Требуют специального ухода.

ГАРМОШКИ

Гармошки применяются для увеличения пространства. Также она совершена бесшумна. Не захлопнется. Из недостатков плохая -тепло и -звукоизоляция.

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Такие двери позволяют сэкономить пространство в квартире/доме, а также придать интерьеру «изюминку». У нас представлен широкий ассортимент, поэтому подберем именно тот вариант, который Вам нужен. На направляющие можно установить любую межкомнатную дверь, представленную в нашем каталоге: ламинированную, экошпон, натуральный шпон, массив сосны или ольхи.

Мы представили в статье не все варианты дверей. Для помощи выбора модели двери, вызывайте специалиста. Он замерит дверной проем, поможет с выбором, а также просчитает точную стоимость, как и двери, так и монтажных работ (по необходимости).

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