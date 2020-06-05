Как вызвать спасателей и что говорить диспетчеру — памятка от РОЧС

От несчастных случаев не застрахован никто. Беда может прийти внезапно, в дороге, на работе, дома, в любом общественном месте. Каждый должен владеть информацией, как правильно вызвать службу спасения и что необходимо говорить диспетчеру, чтобы получить помощь в кратчайшие сроки.

В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации нельзя впадать в панику и терять самообладание. Дежурная служба МЧС доступна по номеру 101 или 112. А если в помещении нет телефона, нужно оповестить соседей и попросить их срочно позвонить по номеру 101. Дозвонившись в МЧС, сообщите следующие сведения:

· Адрес, по которому случилась ЧС. По просьбе диспетчера уточните подъезд, этаж и остальные детали, которые конкретизируют место возникновения чрезвычайной ситуации.

· Описание ЧС. Если соучился пожар, то необходимо не просто сообщить «пожар!», а конкретизировать, что горит: телевизор, мебель, автомобиль.

· Имя, фамилия. Также при необходимости сообщите диспетчеру ваш телефон.

Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. По возможности встретьте пожарную машину и покажите самый быстрый и удобный подход к месту происшествия.

Пуховичский РОЧС.