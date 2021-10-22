КАК ЗАГОТОВИТЬ ДРОВА?

1. Самозаготовка дров. Подходит тем хозяевам, у которых есть, бензопила для заготовки, транспорт для доставки и время.

Ваши действия: обратиться в ближайшее лесничество, где при наличии в лесу участков усыхания, захламленности, ветровала, вам выпишут ордер на заготовку дровяной древесины на корню, в котором указан разрешенный объем заготовки древесины в разрезе древесных пород подлежащих рубке, способ очистки места рубки от порубочных остатков, сроки заготовки и вывозки древесины. Далее потребуется самому заготовить дрова, сложить в кучи для обмера, сложить порубочные остатки так, как указано в ордере, и вызвать представителя лесничества для освидетельствования места заготовки и обмера заготовленных дров. После того, как участок принял представитель лесничества, в ордере, производится запись: «фактически заготовлено и разрешено к вывозке м³ в разрезе древесных пород». После этого разрешается вывозка заготовленных дров. Цена зависит от породы и расположения указанного участка для заготовки. Приблизительно от 80 копеек за 5 м³ дров. (один тракторный прицеп). Однако данный способ требует от заготовителя некоторых навыков работы с бензопилой, наличие транспорта и необходимость самому готовить, грузить, возить дрова, складывать порубочные остатки и сдавать оконченную рубкой лесосеку лесничеству.

2. Покупка дров с промежуточного склада. Рекомендуется тем, у кого также есть свой или арендованный транспорт, но отличается от предыдущего способа, тем, что дрова будут стрелеваны в одну кучу на краю лесосеки или к лесной дороге (находятся на погрузочной площадке).

Ваши действия: обратиться в лесничество, выписать товарно-транспортную накладную (ТТН) и в день выписки на краю лесосеки или около лесной дороги (погрузочной площадке) самому загрузить и вывезти дрова на своем или арендованном транспорте. Цена зависит от породы: приблизительно от рублей за 19 рублей за 1 м³ древесины. (один тракторный прицеп – около 100 рублей).

3. Покупка дров с доставкой во двор покупателя. Рекомендуется тем, у кого есть немного дров и терпения. Лесхоз оказывает данную услугу при наличии свободной техники по предварительной записи.

Ваши действия: позвонить в ближайшее лесничество и заказать дрова. Вас запишут на очередь и наличии свободного транспорта привезут дрова во двор. Цена зависит от породы и составляет приблизительно от 30 рублей за 1 м³ дров. (один большой тракторный прицеп (7 м³) – около 200 рублей.). Очередь на привоз дров осенью гораздо больше, чем весной и летом. Поэтому лучше позаботиться о дровах в весенне-летний период.

Если указанные выше способы заготовки дров на зиму вам не подходят, можно обратиться в специализированную топливоснабжающую организацию – Пуховичский ф-л Миноблтоплива (Гортоп), которая обеспечивает колотыми дровами (полная норма – 4,9 м³), жителей Пуховичского района не имеющих газового отопления. Цена около от 150 рублей без доставки.