Как заполнять индивидуальные сведения по форме ПУ-3? Вопросы и ответы

В октябре 2020 года плательщиками представлены индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (далее – формы ПУ-3). При заполнении этих форм у плательщиков возникали вопросы, а также при их заполнении допускались ошибки. Рассмотрим некоторые из этих вопросов и наиболее распространенные ошибки.

Вопрос: Работнице было назначено пособие по беременности и родам за период с 15.03.2020 по 17.07.2020 в минимальном размере. В августе ей была начислена доплата к пособию по беременности и родам. Как отразить эту доплату в форме ПУ-3?

Ответ: В форме ПУ-3 доплата к пособию по беременности и родам отражается в последнем месяце периода получения пособия по беременности и родам, в данном случае — в июле 2020 г. в графе «Сумма, рублей, пособий по временной нетрудоспособности» раздела 1 «Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах».

Вопрос: Работник уволен 3 октября 2020 года. С 1 по 3 октября 2020 года он находился в отпуске без сохранения зарплаты. В день увольнения работнику начислена компенсация за неиспользованный трудовой отпуск. Все остальное рабочее время до октября 2020 года работник отработал полностью. Как следует заполнить сведения о стаже в разделе 2 формы ПУ-3?

Ответ: В разделе 2 «Дополнительные сведения о стаже» формы ПУ-3 период, за который уплачены обязательные страховые взносы, заполняется по коду вида деятельности «ВЗНОСЫВРЕМ». Поскольку в октябре 2020 года до увольнения работник не отработал ни одного рабочего дня, для отражения периода уплаты взносов применяется код вида деятельности «ПРЕМИЯ». Следовательно, в разделе 2 формы ПУ-3 указываются периоды:

с 01.01.2020 по 30.09.2020 по коду вида деятельности «ВЗНОСЫВРЕМ»;

с 01.10.2020 по 03.10.2020 по коду вида деятельности «ПРЕМИЯ».

Вопрос: В 2020 году в организацию принят на работу по трудовому договору иностранный гражданин. Есть ли особенности в заполнении на него формы ПУ-3?

Ответ: Нет. Иностранные граждане, работающие по трудовым договорам, также как и граждане Республики Беларусь подлежат обязательному государственному социальному страхованию. Требования по заполнению формы ПУ-3 по иностранным гражданам аналогичны требованиям заполнения формы ПУ-3 по гражданам Республики Беларусь.

Вопрос: С 1 октября 2020 года работник переведен на неполную рабочую неделю: рабочие дни с понедельника по четверг. Повлияет ли это на период уплаты взносов, который обозначается кодом «ВЗНОСЫВРЕМ»?

Ответ: Нет, не повлияет. Выходные дни, установленные работнику в связи с неполной рабочей неделей, не исключаются из периода по коду вида деятельности «ВЗНОСЫВРЕМ».

Вопрос: 30-31 января 2021 года выпадают на выходные дни — субботу, воскресенье. Можно ли в связи с этим без штрафных санкций подать формы ПУ-3 за 2020 год в понедельник (1 февраля 2021г.)?

Ответ: Нет, нельзя. Форма ПУ-3 (тип формы — исходная) представляется в орган Фонда один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом.

Изучив наиболее распространенные ошибки, допускаемые плательщиками при заполнении формы ПУ-3, ещё раз обращаем внимание плательщиков на следующие моменты:

— суммы оплаты трудовых и дополнительных отпусков, пособий по временной нетрудоспособности должны отражаться в месяцах, за которые они начислены; суммы премий отражаются в месяце, в котором они начислены;

— в форму ПУ-3 включаются только те выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы;

— в форме ПУ-3 не отражаются суммы пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, пособий в связи с рождением ребенка, пособий женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности;

— по работникам, которые в течение отчетного года работали по трудовому и гражданско-правовому договорам, форма ПУ-3 должна заполняться по каждому виду договора;

— при заполнении раздела 2 «Дополнительные сведения о стаже» в периоды уплаты взносов по коду вида деятельности «ВЗНОСЫВРЕМ» не должны включаться дни отпуска без сохранения заработной платы.

Сведения представляются на всех застрахованных лиц, работающих у плательщика в отчетном периоде, в том числе:

на лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (в разделе 1 «Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах» в месяцах отчетного периода указываются нулевые значения, а в разделе 2 «Дополнительные сведения о стаже» — период работы, соответствующий отчетному периоду, по коду вида деятельности «ДЕТИ»);

на лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы (в разделе 1 «Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах» в месяцах работы указываются суммы выплат, на которые начислены обязательные страховые взносы, а в месяце нахождения в отпуске без сохранения заработной платы указывается нулевое значение);

на лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам (далее-ГПД), без начисления вознаграждения в отчетном периоде.

Если застрахованное лицо в течение отчетного периода работало по ГПД и за этот период ему не начислялись вознаграждения по этому договору, то по такому застрахованному лицу следует заполнить форму ПУ-3 (тип формы – исходная) с кодом категории застрахованного лица «03». В разделе 2 «Дополнительные сведения о стаже» формы ПУ-3 нужно указать период выполнения работы по ГПД, соответствующий отчетному периоду, по коду вида деятельности «НЕОПЛДОГ». В случае начисления выплаты по этому договору в следующем отчетном периоде, следует представить сведения по форме ПУ-3 (тип формы – исходная) с учетом начисленного вознаграждения, за следующий отчетный период. При этом отразив в разделе 1 «Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах»

сумму вознаграждения, а в разделе 2 «Дополнительные сведения о стаже» — период начала и окончания работы по ГПД по кодам видов деятельности «ДОГОВОР» и «ВЗНОСЫВРЕМ».

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.