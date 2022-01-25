Как желание печь уникальные торты сделало из молодой мамы настоящего профессионала

Декретный отпуск для каждой мамочки — особенное время, потому что с появлением ребенка жизнь меняется полностью. Появляются новые обязанности, новые ежедневные ритуалы, меняются ценности и приоритеты. Меняемся и мы, мамы: жизнь, протекающая в четырех стенах, заставляет нас делать это. Кто-то находит новые увлечения, кто-то осваивает новую профессию. Все это важно, потому что иначе все дни станут похожи друг на друга, и появится причина для скуки.

Сегодня хочется рассказать о молодой маме двоих детей, которая, уйдя в декретный отпуск, попробовала себя в кулинарном деле. Вероника Садышева — бухгалтер по образованию и уже кондитер по призванию. Для Вероники, кажется, нет ничего невозможного в этом вкусном деле. И сегодня она радует своими сладкими шедеврами не только пуховчан, но и жителей столицы.

Свой первый домашний торт Вероника испекла на день рождения сына в 2016 году. Получилось вкусно. Такими же получались и другие «печености». Но тогда их приготовление особых радостей не приносило: работа как работа. Переломным стал 2020-й год, когда Вероника взялась за выпечку торта на день рождения родной сестры.

— Это был классический «медовик» с заварным кремом. Он очень отличался от предыдущих моих тортов, и мне захотелось его красиво преподнести. Я постаралась, — вспоминает Вероника. — Потом выложила фотографию на своей странице в Инстаграм, и поняла, что многим понравилось, как я это сделала. И я решила: стоит попробовать себя в кондитерском деле. Так я начала выпекать торты, меренговые рулеты, капкейки.

Рецепты бисквитов, начинки и оформление тортов молодая мама искала на просторах Интернета: смотрела различные видео по оформлению тортов и капкейков, по технике нанесения крема. Все, конечно, получалось не сразу. Были испорченные продукты, неудавшиеся коржи, украшения.

Но это не останавливало девушку. Несмотря на усталость, постоянную нехватку времени на полноценный сон, Вероника методом проб и ошибок совершенствовала свои умения: вносила коррективы в рецепты, искала идеальное соотношение ингредиентов, придумывала новые начинки… Одним словом — экспериментировала, и у нее все получалось. Торты стали выглядеть просто нереально красиво. Глядя на некоторые, не скажешь, что это простое кулинарное изделие, которое можно съесть.

2021 год стал для Вероники годом, когда о кулинарных способностях пуховчанки узнали сотни людей. Девушка посетила мастер-класс по сборке ярусных тортов и прошла индивидуальное обучение по росписи пряников.

— Пряники — неотъемлемая часть декора торта. Они украшают практически каждый мой торт. Несмотря на то, что это довольно кропотливый труд (на изготовление, роспись и высыхание пряников уходит в среднем 4-5 дней), мне нравится этот этап работы. Я с детства любила рисовать, и роспись пряников для меня — это, в первую очередь, творчество, — рассказывает Вероника.

Занимаясь выпечкой, Вероника думает прежде всего не о том, сколько дней работы уйдет на один торт, не о том, как сложно его будет сделать, а о том, как она увидит восторг и счастливые лица виновников торжества. Тогда захочется творить снова и снова.

В кулинарном, как и в любом другом деле, случаются свои трудности и форс-мажорные ситуации. Так, однажды девушке привезли бракованную партию (5кг) крем-чиза (мягкого сыра для крема).

— Сказать, что я была расстроена, — не сказать ничего, — вспоминает Вероника. — Тогда мне нужно было сделать «шапочки» на 50 капкейков. На помощь пришел муж, который за пару часов съездил в Минск и привез хороший сыр. К счастью, я все успела сделать, но этот случай не забуду никогда.

Молодая мама убеждена, что декретный отпуск — это время вдохновения и новых возможностей.

— Главное — поддержка родных и ваше желание. Я благодарна своей маме, мужу и сестре за помощь. Без них я бы точно не справилась.

Светлана Лабкович.