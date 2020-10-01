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Какая среднемесячная зарплата у пуховчан за 8 месяцев 2020 года

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Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Пуховичского района в январе-августе 2020г. составила 1 096,4 рубля.

Выше среднерайонного уровня оплаты труда в январе-августе 2020 г. сложилась заработная плата работников информации и связи (1 628,4 рубля), финансовой и страховой деятельности (1 538,2 рубля), занятых снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (1 283,9 рубля), обрабатывающей промышленности (1 222,2 рубля), строительства (1 210,8 рубля).

Главное статистическое управление Минской области.

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