Какие фильмы покажет «Октябрь» в предстоящие выходные
Среда, 6 января, выходной.
15.00 «Семейка Крудс: Новоселье» 2D Мультфильм. Комедия. Фэнтези.
17.00 Конь Юлий и большие скачки. Мультфильм. 2D
18.30 Последний богатырь: Корень зла. Приключения. 2D
Пятница, 8 января
14.40 Конь Юлий и большие скачки. Мультфильм. 2D
16.10 «Семейка Крудс: Новоселье» 2D Мультфильм. Комедия. Фэнтези.
18.10 «Чудо-женщина: 1984» 2D Приключения. Фэнтези.
21.00 Последний богатырь: Корень зла. Приключения. 2D
Суббота, 9 января
15.00 Конь Юлий и большие скачки. Мультфильм. 2D
16.40 «Семейка Крудс: Новоселье» 2D Мультфильм. Комедия. Фэнтези.
18.30 Последний богатырь: Корень зла. Приключения. 2D
21.00 «Чудо-женщина: 1984» 2D Приключения. Фэнтези.
Воскресенье, 10 января
13.30 «Семейка Крудс: Новоселье» 2D Мультфильм. Комедия. Фэнтези.
15.00 Последний богатырь: Корень зла. Приключения. 2D
17.30 «Огонь» Катастрофа. Россия. 2D
20.00 «Чудо-женщина: 1984» 2D Приключения. Фэнтези.
Понедельник, 11 января, выходной
Вторник, 12 января, выходной.
Источник: Миноблкиновидеопрокат