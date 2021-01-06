Коротко о разном 

Какие фильмы покажет «Октябрь» в предстоящие выходные

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Среда, 6 января, выходной. 

 Четверг, 7 января

15.00  «Семейка Крудс: Новоселье»  2D Мультфильм. Комедия. Фэнтези.

17.00   Конь Юлий и большие скачки. Мультфильм. 2D

 18.30  Последний богатырь: Корень зла. Приключения. 2D

21.00  «Чудо-женщина: 1984»  2D Приключения. Фэнтези.

Пятница, 8 января

14.40  Конь Юлий и большие скачки. Мультфильм. 2D

16.10  «Семейка Крудс: Новоселье»  2D Мультфильм. Комедия. Фэнтези.

18.10  «Чудо-женщина: 1984»  2D Приключения. Фэнтези.

 21.00  Последний богатырь: Корень зла. Приключения. 2D

Суббота, 9 января

15.00 Конь Юлий и большие скачки. Мультфильм. 2D

16.40  «Семейка Крудс: Новоселье»  2D Мультфильм. Комедия. Фэнтези.

 18.30 Последний богатырь: Корень зла. Приключения. 2D

21.00 «Чудо-женщина: 1984»  2D Приключения. Фэнтези.

Воскресенье, 10 января

13.30  «Семейка Крудс: Новоселье»  2D Мультфильм. Комедия. Фэнтези.

15.00 Последний богатырь: Корень зла. Приключения. 2D

17.30  «Огонь» Катастрофа. Россия. 2D

20.00 «Чудо-женщина: 1984»  2D Приключения. Фэнтези.

 Понедельник, 11 января, выходной

Вторник, 12 января, выходной. 

Источник: Миноблкиновидеопрокат

 

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