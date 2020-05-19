Какие изменения в профессиональном пенсионном страховании ждут работников сельхозорганизаций

Система профессионального пенсионного страхования действует с 1 января 2009 г. и основана на принципе предварительного накопления средств на выплату профессиональных пенсий.

Категории работников, подлежащих профессиональному пенсионному страхованию, в том числе работающие в сельском хозяйстве, указаны в статье 5 Закона Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» (далее – Закон о ППС).

В качестве компенсации за работу в особых условиях труда Законом о ППС предусмотрено два вида профессиональных пенсий: досрочная и дополнительная.

Досрочная профессиональная пенсия назначается при наличии после 1 января 2009 года более половины требуемого для досрочной пенсии профессионального стажа (подпункт 2.2. пункта 2 ст.11 Закона о ППС). При этом теряется право на льготную пенсию в общей пенсионной системе.

В 2019 году это право приобрела значительная часть застрахованных лиц, в том числе, и работники сельхозорганизаций. В соответствии с подпунктами 1.5 и 1.7 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» (далее – Закон о ППС) право на досрочную профессиональную пенсию предоставлено раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет:

— женщинам, работающим трактористами, трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, мужчинам, работающим трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, непосредственно занятым в производстве сельскохозяйственной продукции, при профессиональном стаже не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин и стаже работы соответственно не менее 25 и 20 лет;

— женщинам, работающим животноводами (операторами животноводческих комплексов и механизированных ферм) и свиноводами (операторами свиноводческих комплексов и механизированных ферм), выполняющим определенные виды работ (по перечню), а также работающим доярками (операторами машинного доения) при профессиональном стаже не менее 20 лет.

Размер досрочной профессиональной пенсии зависит от суммы пенсионных сбережений, которые состоят из взносов, уплаченных работодателям за конкретного работника до момента выхода его на досрочную профессиональную пенсию, и суммы доходности от размещения этих взносов в банке (пункт 1 ст.14 Закона о ППС). Сформированные из невысоких взносов пенсионные сбережения не позволяли назначать высокие профессиональные пенсии.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 15 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (далее — Указ №15), произошли изменения в системе профессионального пенсионного страхования. Предоставлены дополнительные пенсионные гарантии некоторым категориям работников, имеющим длительный стаж работы в неблагоприятных условиях труда до 1 января 2009 года.

Работникам, имеющим право на досрочную профессиональную пенсию, которые до 1 января 2009 г. выработали не менее половины полного стажа работы с особыми условиями труда, требуемого для назначения пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет, вместо досрочной профессиональной пенсии может быть назначена соответственно пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсия за выслугу лет.

Другими словами, застрахованные лица, отработавшие до 1 января 2009 года не менее половины требуемого льготного стажа, имеют право на назначение досрочной пенсии в общей пенсионной системе вместо досрочной профессиональной пенсии в системе профессионального пенсионного страхования.

Необходимо отметить, что подпунктом 1.2 пункта 1 Указа № 15 предусмотрено и повышение тарифов взносов работодателей на профессиональное пенсионное страхование с 2021 года.

Тарифы взносов для сельскохозяйственных организаций с 1 января 2021 составят 6 %, а именно:

для женщин, работающих трактористами, трактористами – машинистами сельскохозяйственного производства, машинистами строительных, дорожных и погрузочно – разгрузочных машин (подпункт 1.8 пункта 1 ст.5 Закона о ППС);

мужчин, работающих трактористами – машинистами сельскохозяйственного производства, непосредственно занятых в производстве сельскохозяйственной продукции (подпункт 1.9 пункта 1 ст.5 Закона о ППС);

женщин работающих животноводами (операторами животноводческих комплексов и механизированных ферм) и свиноводами (операторами свиноводческих комплексов и механизированных ферм), выполняющие определенные виды работ, а также работающие доярками (операторами машинного доения) (подпункт 1.10 пункта 1 ст.5 Закона о ППС)

Повышение тарифов взносов на профессиональное пенсионное страхование работников, занятых в особых условиях труда позволит достигнуть более высокого уровня выплат профессиональных пенсий.

Работникам, занятым на работах с особыми условиями труда или отдельными видами профессиональной деятельности, которые до 1 января 2009 г. отработали менее половины льготного (специального) стажа либо вовсе его не имели до указанной даты, предоставляется право:

формирования досрочной профессиональной пенсии.

В таком случае работодатель будет уплачивать за этого работника обязательные взносы на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения;

выбора вместо досрочной профессиональной пенсии дополнительной профессиональной пенсии. Дополнительная профессиональная пенсия будет назначаться по достижении общеустановленного пенсионного возраста (в размере БПМ) за счет сформированных пенсионных сбережений дополнительно к пенсии по возрасту (ст. 17 Закона о ППС);

получения ежемесячной доплаты к заработной плате вместо указанного страхования. Ее размер определяется работодателем, но не может быть менее суммы взноса на профессиональное пенсионное страхование за этого работника. То есть взносы вместо уплаты в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на цели профессионального пенсионного страхования будут выплачиваться самому работнику к заработной плате.

По всем вопросам, касающимся профессионального пенсионного страхования, необходимо обращаться в Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская,46.Телефоны: 35787, 35882, 35559, 35060,60809,60810

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.