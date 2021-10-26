Какие могут наступить последствия в случае длительного неиспользования жилых домов?

Порядок работы с пустующими и ветхими домами ранее был определен Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2018 № 357 «О пустующих и ветхих домах» (далее – Указ № 357). После соблюдения установленной законодательством процедуры по заявлению рай(гор)исполкомов пустующие дома в судебном порядке могли быть признаны бесхозяйным имуществом. Аналогичные правовые последствия наступали и в отношении ветхих домов, если не была установлена личность собственника или место его проживания либо нахождения (при условии, что через год после включения жилого дома в реестр ветхих домов не принято мер по восстановлению или сносу дома). При наличии письменного согласия собственника на снос ветхого дома и нецелесообразности его восстановления для использования по назначению рай(гор)исполком мог принять решение о сносе дома без обращения в суд. А при отсутствии письменного согласия собственника на снос ветхого дома либо при целесообразности его восстановления по решению суда такой дом мог быть изъят у собственника путем его выкупа административно-территориальной единицей или передачи соответствующему исполнительному комитету для продажи на аукционе или без его проведения.

С 27.09.2021 Указ № 357 утратил силу и вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 24.03.2021 № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами» (далее – Указ № 116).

В соответствии с абз. 3 п. 37 Указа № 116 работа с ветхими жилыми домами, в отношении которых на момент вступления в силу этого пункта поданы в суд заявления об изъятии их у собственника, может быть завершена в соответствии с Указом № 357 и нормативными правовыми актами, принятыми для реализации его норм. В отличие от Указа № 357 положения Указа № 116 предусматривают только понятие «пустующие дома», к которым относятся жилые дома, на придомовой территории которых не осуществляются предусмотренные законодательством мероприятия по охране земель, не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории, а также имеются иные признаки, указывающие на неиспользование этих жилых домов для проживания лицами, имеющими право владения и пользования ими, в течение трех

последних лет, и (или) жилые дома, находящихся в аварийном, разрушенном состоянии или грозящие обвалом. Указом № 116 предусмотрен следующий порядок работы с пустующими домами. Комиссии по обследованию состояния жилых домов, созданные рай(гор)исполкомами, обеспечивают проведение обследования жилых домов. При выявлении домов, соответствующих критериям пустующих, составляется акт осмотра. После чего публикуются извещения о наличии оснований для признания дома пустующим, правообладателям (при наличии сведений о них) также направляются извещения. В извещениях разъясняются правовые последствия непредставления правообладателями уведомления о намерении использовать дом по назначению.

В случае непредставления таких уведомлений в срок, установленный в извещении, комиссией составляется заключение о состоянии жилого дома. Впоследствии администрации районов в городах, районные исполнительные комитеты либо по их поручению городские (городов районного подчинения), сельские, поселковые исполнительные комитеты по месту нахождения жилых домов принимается решение о признании жилого дома пустующим. После чего в суд подается заявление о признании данного имущества бесхозяйным и передаче его в собственность административно-территориальной единицы, о чем информируются правообладатели. Одновременно при необходимости в суд подается заявление о прекращении права частной собственности на земельный участок либо расторжении договора аренды земельного участка и прекращении права аренды.

В случае, если до подачи заявления в суд правообладателем подано уведомление о намерении использовать дом и приняты меры по приведению дома и земельного участка в пригодное состояние либо жилой дом отчужден, решение о признании жилого дома пустующим подлежит отмене и пустующий жилой дом исключается из реестра пустующих домов.

Согласно п. 17 Указа № 116 после вступления в силу решения суда о признании пустующего жилого дома бесхозяйным исполнительный комитет вправе принять одно из следующих решений о дальнейшем использовании данного имущества: об оставлении в собственности соответствующей административно-территориальной единицы с закреплением либо без закрепления за коммунальным юридическим лицом; о его продаже на аукционе, в том числе путем проведения электронных торгов; о его продаже без проведения аукциона, за исключением случаев, продажи в г. Минске и областных центрах; о сносе.

Указ № 116 предусматривает возможность принятия местным исполнительным и распорядительным органом решения о сносе пустующего жилого дома без подачи заявления в суд. Такое решение может быть принято только в случае поступления от собственника письменного заявления (согласия) на снос дома.

Прокурор отдела прокуратуры Минской области Светлана Мандрикова.