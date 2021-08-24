Какие нарушения выявила мобильная группа?

При организации труда работников наниматель обязан обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем месте, соблюдать установленные нормативными правовыми актами требования по охране труда и предоставлять гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

Одной из эффективных мер профилактики производственного травматизма является работа мобильной группы по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства по охране труда субъектам хозяйствования, расположенным на территории района, независимо от форм собственности и видов экономической деятельности (далее — мобильная группа).

За истекший период 2021 года мобильной группой проведено 64 посещения организаций, расположенных на территории района, в ходе которых выявлено 808 нарушений. Наибольшее количество нарушений допущено сельскохозяйственными организациями.

Типичными нарушениями в области охраны труда, установленными в ходе рейдов мобильной группы, являются:

нарушения законодательства по разработке и принятию организационно-технологической документации, инструкций по охране труда, ведению журналов и другой документации по охране труда (СООО «Домеко», ООО «Кубики Дом», ЧТУП «Инкир Гешефт», ЧПТУП «Новолес», ИП Факадей А.М., Пуховичский филиал ГП «Миноблтопливо», ООО «Гринпис-Агро», «Иван Купала–торг», ООО «Солид-Вест», ТПЧУП «Белполимерактив», УП «Промтехсервис», ИП Шухов В.П., ИП Малышко В.К., ИП Шелец А.В., ООО «Пуховичское МПМК-14», ООО «ВудстилГрупп», ТПЧУП «Звезда Удачи», ООО «ПТОР-Логистик», организации агропромышленного комплекса);

необеспечение работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в полном объеме (ЧПТУП «Новолес», ООО «Гринпис-Агро», СООО «Домеко», УП «Промтехсервис», ООО «Кубики Дом», ООО «Пуховичское МПМК-14», организации агропромышленного комплекса);

допуск работников к работе без обязательного медицинского осмотра (ООО «Гринпис-Агро», филиал «Автопарк №19» ОАО «Мин-облавтотранс», организации агропромышленного комплекса);

допуск работников к выполнению работ без обучения, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда (УП «Промтехсервис», ООО «Иван Купала–торг», ООО «Пуховичское МПМК-14», СООО «Домеко», ЧПТУП «Новолес» и другие организации);

нарушения, допущенные при использовании производственного оборудования, грузовых тележек, техники, транспортных средств (СООО «Домеко», ООО «Кубики Дом», ЧТУП «Инкир Гешефт», ЧПТУП «Новолес», ООО «Гринпис-Агро», УП «Промтехсервис», ООО «Иван Купала–торг», ООО «Солид-Вест», ТПЧУП «Белполимерактив», ИП Шухов В.П., ИП Малышко В.К., ИП Шелец А.В., ООО «Пуховичское МПМК-14», ООО «ВудстилГрупп», ТПЧУП «Звезда Удачи», ООО «ПТОР-Логистик», ООО «Полигранд», ООО «А-старт-древ», ИП Факадей А.М., Пуховичский филиал ГП «Миноблтопливо», организации агропромышленного комплекса);

нарушения правил пожарной безопасности (СООО «Домеко», ООО «Кубики Дом», ЧТУП «Инкир Гешефт», ЧПТУП «Новолес», ООО «Гринпис-Агро», УП «Промтехсервис», ООО «Иван Купала–торг», ООО «Солид-Вест», ТПЧУП «Белполимерактив», ИП Шухов В.П., ИП Малышко В.К., ИП Шелец А.В., ООО «Пуховичское МПМК-14», ООО «Вудстил-Групп», ТПЧУП «Звезда Удачи», ООО «ПТОР-Логистик», ООО «Полигранд», ООО «А-старт-древ», организации агропромышленного комплекса);

нарушения санитарно-гигиенических норм и правил (СООО «Домеко», ООО «Кубики Дом», ЧТУП «Инкир Гешефт», ЧПТУП «Новолес», ООО «Гринпис-Агро», УП «Промтехсервис», ИП Шухов В.П., ИП Малышко В.К., ИП Шелец А.В., ООО «Пуховичское МПМК-14», ООО «ВудстилГрупп», ООО «ПТОР-Логистик», ПЗУП «Минсккоопвторресурсы», Пуховичский филиал ГП «Миноблтопливо», ООО «А-стартдрев», организации агропромышленного ком-плекса);

нарушения требований в сфере энергетики (ЧТУП «Инкир Гешефт», ООО «Гринпис-Агро», УП «Промтехсервис», ООО «Иван Купала–торг», филиал «Автопарк №19» ОАО «Миноблавтотранс», организации агропромышленного комплекса).

Работа мобильной группы будет продолжена.

Анастасия СОЛОВЕЙ,

главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома.