Какие новации содержат новые КоАП и ПИКоАП, которые подписал Президент?

Президент Александр Лукашенко подписал новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, которые ранее обсуждались и были поддержаны парламентариями. Они вступят в силу с 1 марта 2021 года.

За незаконную политическую активность штрафы стали выше

Межведомственная рабочая группа проделала колоссальную работу по анализу всей системы привлечения к административной ответственности. В результате появились совершенно новые кодексы, содержащие в том числе и новации, которые продиктованы временем. В них последовательно реализованы предложения, направленные на усиление ответственности граждан за несоблюдение мер безопасности и общественного порядка. Например, размер штрафа за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, неповиновение должностному лицу при исполнении им своих служебных полномочий, его оскорбление повышен до 2900 рублей. За повторное участие граждан в протестных акциях продолжительность административного ареста увеличена с 15 до 30 суток. За распространение персональных данных сотрудников правоохранительных органов (включая информацию о членах семьи, месте жительства, номерах телефонов и иные личные сведения) предусмотрена жесткая ответственность в виде штрафа до 5800 рублей. Усилены меры воздействия за нарушения правил дорожного движения, сопряженные с участием в протестных акциях (например, подача звукового сигнала с нарушением установленных правил, блокировка дорог). За пользование запрещенной символикой также предусмотрена ответственность. Так, за размещение ее (например, флагов) на балконах и фасадах домов будет применяться штраф в размере до 580 рублей для физических лиц и до 1740 рублей – для юридических.

Чем отличается проступок от правонарушения

Кодекс об административных правонарушениях теперь выстроен по иному, отличному от предыдущего принципу. Так, все правонарушения разделены на три категории (в зависимости от степени их опасности).

Проступки. Скажем, переход дороги в неположенном месте. За такое правонарушение, как проступок, в первый раз будут применяться исключительно профилактические меры. Например, предупреждение или устное замечание.

Значительные правонарушения. За эти действия предусмотрен штраф либо же предупреждение. Подобным нарушением может стать, в частности, игнорирование правил маневрирования на дороге.

Грубые правонарушения. Нарушения из этой категории (допустим, вождение в нетрезвом виде) чреваты жесткими мерами ответственности.

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД, говорит, что такое разделение по степени тяжести правонарушений было выработано после тщательного анализа статистики привлечения к административной ответственности: «Когда мы проанализировали массив правонарушений, который выявлялся ежегодно всеми правоохранительными органами (кстати, 92 процента протоколов составляются именно сотрудниками органов внутренних дел), мы провели соответствующий анализ и пришли к выводу, что есть правонарушения, которые можно вывести в разряд так называемых проступков». По его мнению, подобное разделение дает возможность сделать акцент на профилактике, а не наказании: «Человек совершил проступок, мы говорим: «Не делайте так больше». И это правильно.

Наша задача не наказать всех, а обеспечить правопослушное поведение граждан».

С другой стороны, уверен Башан, важно не потерять регулирующую правоохранительную функцию милиции.

Процесс стал проще

Новые КоАП и ПИКоАП также исключили нижний предел санкций в ряде составов административных правонарушений, в других статьях снижены верхние пределы санкций. А в качестве альтернативы штрафу и аресту введен новый тип наказания в виде общественных работ. Он предусматривает осуществление бесплатных работ, их вид определят местные органы власти. Еще одно новшество – возможность наложения штрафа в два раза меньше положенного в том случае, если у нарушителя есть исключительные обстоятельства (например, малолетний ребенок на иждивении, сложное материальное положение и др.).

Количество органов и должностных лиц, у которых есть право вести административный процесс, стало меньше. Из списка убрали в том числе местные Советы депутатов. Все остальные были упорядочены с учетом их ведомственной подчиненности.

По новым кодексам также усилена роль прокуратуры в административном процессе: при осуществлении надзорных функций прокурор теперь имеет право составлять протокол за совершение любых правонарушений. Еще одна новация – упрощение процедуры доказывания при наличии фото- и видеозаписи, подтверждающих факт совершения нарушения. В этом случае иные доказательства по делу могут не собираться.

По мнению Алексея Башана, в новых редакциях кодексов было важно максимально упростить ведение административного процесса: «У нас IT-страна, мы движемся в ногу со временем. Пора внедрять новые формы и методы, в том числе и в административном процессе. Поэтому, когда у нас есть видеозапись совершения правонарушения, согласие виновного лица, зачем нам еще многочасовые, многонедельные разбирательства, если сам правонарушитель подтвердил то, что он сделал?» Башан уверен, что все новации должны повысить прозрачность ведения административного процесса, упростить его, либо, если человек невиновен, предоставить ему возможность это оспорить.

Ирина Довгало, член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания:

– Жизнь неумолимо идет вперед и диктует свои вызовы, именно поэтому работа над кодексами велась практически до рассмотрения во втором чтении. Сразу нужно отметить, что правонарушения разделены на три категории в зависимости от степени тяжести и общественной вредности. Это проступок, значительное правонарушение и грубое. Заслуживают внимания две новые главы. Они касаются несовершеннолетних и профилактических мер воздействия.

Даже если мы не водители, то мы все пешеходы. Это значит, что правила дорожного движения, замечу, безопасного дорожного движения, должны соблюдать все. Поэтому усилена ответственность за блокирование транспортных коммуникаций, в том числе в месте проведения массовых мероприятий, а если это повлекло еще и создание аварийной ситуации, то и прав можно лишиться. Кроме этого, регламентировано использование звуковых сигналов. Не могу оставить в стороне тему о дополнении КоАП новыми составами, предусматривающими административную ответственность за нарушение законодательства о защите персональных данных, отмечу, что санкции существенно увеличены. Вопросы, связанные с использованием запрещенной символики, также нашли свое отражение в обновленном кодексе. Это только малая толика тех изменений и дополнений, которые внесены в кодексы. Время до начала их действия есть. Но хочу напомнить, что незнание закона, увы, не освобождает от ответственности.

Источник: pravo.by