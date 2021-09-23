Какие преимущества имеют работники, выбравшие доплату к заработной плате по Указу Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2013 года № 441?

Вопрос: Работники предприятия, занятые в профессиях и должностях, включенных в перечень рабочих мест с особыми условиями труда для целей профессионального пенсионного страхования, рассматривают вопрос о возможности получения доплаты по Указу № 441.

Какие преимущества имеют работники, выбравшие доплату к заработной плате? Должен ли работодатель представлять сведения по указанным лицам в органы Фонда?

Ответ: В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2013 года № 441, работникам, подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, у которых специальный стаж работы до 1 января 2009 года составляет менее половины требуемого для назначения трудовой пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет, по их выбору предоставляется право на профессиональное пенсионное страхование либо на ежемесячную доплату к заработной плате.

На основании письменного заявления работника, выбравшего доплату, работодателем принимается решение о возможности реализации заявленного права путем изучения документов, подтверждающих специальный стаж. Форма заявления работника, порядок его подачи, регистрации и хранения определяются локальным нормативным правовым актом работодателя.

Размер ежемесячной доплаты определяется работодателем и не может быть менее сумм взносов на профессиональное пенсионное страхование за работника, причитающихся к уплате в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – Фонд).

Обращаем внимание, что с 1 января 2021 года суммы доплат увеличились, так как повысились тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование (подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 года № 15).

Таким образом, работники, выбравшие доплату, получают дополнительный доход к заработной плате, а, соответственно, и возможность уже сегодня использовать эти средства для реализации своих потребностей.

Кроме того, если за работника до момента оформления доплаты уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование, то при достижении общеустановленного пенсионного возраста он может

воспользоваться правом на назначение дополнительной профессиональной пенсии (статья 17 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании»).

Уплата взносов на профессиональное пенсионное страхование за работников, выбравших доплату к заработной плате, не производится, индивидуальные сведения по форме ПУ-6 в органы Фонда не представляются.

Вместе с тем, при представлении в органы Фонда индивидуальных сведений по форме ПУ-3 (для отчетных периодов, начиная с 1 января 2021 года) сведения о периодах ежемесячной доплаты к заработной плате вместо профессионального пенсионного страхования должны быть указаны в разделе 2 «Дополнительные сведения о стаже» по коду вида деятельности «ПРОФДОП» (пункт 69 приложения 2 к Инструкции о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, введен постановлением правления Фонда от 7 мая 2021 года № 5).

Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.