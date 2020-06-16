Какие товары пользуются популярностью в международных почтовых отправлениях

Поток товаров в международных почтовых отправлениях увеличился. Какие товары пользуются популярностью?

С развитием интернет-торговли активно набирает популярность пересылка товаров в международных почтовых отправлениях. Объем поступивших в страну почтовых отправлений в 2019 году увеличился на четверть по сравнению с 2018 годом. За первый квартал 2020 года поток товаров составил более 5 миллионов МПО, а за аналогичный период 2019 года — более 4,3 миллиона.

К числу самых популярных товаров, которые заказывают граждане нашей страны, можно отнести одежду и обувь. Также часто заказывают косметику, пищевые добавки, комплектующие к компьютерам и радиоэлектронные устройства. В настоящее время наблюдается изменение ассортимента перемещаемых в МПО товаров. Увеличилось количество товаров медицинского назначения, специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания, лекарственных средств, витаминов и биологически активных добавок.

Интересно и разнообразие товаров, которые можно найти в посылках. Это и редкие музыкальные инструменты, столовые приборы, люстры, игрушки и многое другое.

Товары отправляются в основном из Китая, Малайзии и Сингапура. Также перемещаются частные посылки из Германии, Франции и Польши.

Есть тенденция к уменьшению попыток перемещения запрещенных и ограниченных товаров для пересылок в международных почтовых отправлениях. Можно лишь отметить находчивость, с которой граждане пытаются спрятать подобные товары от таможенных органов. К примеру, это и денежные средства в сладостях или бытовых приборах, сигареты в детском питании и др. За данные деяния предусмотрена административная, а за некоторые и уголовная ответственность. И нередко недобросовестные граждане стараются занизить таможенную стоимость товаров, которые перемещаются в международных почтовых отправлениях.

Напоминаем, что с 1 мая 2020 года Указом Президента Республики Беларусь была отменена месячная норма получения товаров для личного пользования в МПО, которая составляла 200 евро и 31 кг, и остался только разовый лимит, который эквивалентен 22 евро, а вес ограничен 10 килограммами. Такая же норма в 22 евро применяется почти во всех странах Европейского союза. Соответственно получатели могут не волноваться, что будут насчитаны таможенные платежи на недорогие товары.

Юлия Симонян,

Минская региональная таможня.