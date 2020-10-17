Молодёжь 

Каким урожаем порадовал плодоовощной питомник аграрно-технического колледжа

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Свою первую производственную практику учащиеся Марьиногорского аграрно-технического колледжа проходят в  плодоовощном питомнике, расположенном на территории  учебного заведения. Они знакомятся с технологией возделывания сельскохозяйственных культур и получают ценный опыт работы на земле.

Ежегодно  в плодопитомнике  выращивают для своих нужд и на реализацию  свеклу, морковь, капусту, картофель.

— В этом году урожаем овощей мы довольны, — отмечает  заведующий лабораторией плодопитомника  Марьиногорского аграрно-технического колледжа Станислав Грибовский. — На 10 сотках выращивали  свеклу сорта “бордо”. В эти дни мы ее убираем. Уже получили около двух с половиной тонн. Такую же площадь занимала и морковь. Ее  накопали уже 3 тонны. А вот про урожай капусты говорить рано: убираем только  для продажи на сельскохозяйственных ярмарках.

Картофель в питомнике  выращивали сорта “бриз”. Получили по 180 центнеров с гектара. Сейчас учащиеся  перебирают картофель.  Из собранных 86 тонн  уже отправили на хранение 50 тонн.

Выращивают в колледже не только овощи, но и зерно. Например, ярового ячменя, который занимал  10 гектаров,  получили по 30 центнеров с гектара. Неплохо уродила озимая пшеница:  собрали ее с  40 гектаров около 140 тонн. Зерно выращивали  для  продажи населению.

А вот сад  в этом году не отблагодарил урожаем, как это было в прошлые два года.

В колледже также занимаются разведением  саженцев.

— Всего  сад  занимает  у нас 45 гектаров, — говорит Станислав Николаевич. — Ежегодно мы его омолаживаем  на площади 1,5-2 гектара. В саду,   как и на других участках, успешно трудятся учащиеся под руководством опытных преподавателей. Будущие агрономы учатся прививать яблони, груши, чтобы вырастить в итоге хорошие и здоровые саженцы, которые найдут прописку в этом саду.

Анастасия ГЛЕБОВА.

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