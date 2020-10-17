Каким урожаем порадовал плодоовощной питомник аграрно-технического колледжа

Свою первую производственную практику учащиеся Марьиногорского аграрно-технического колледжа проходят в плодоовощном питомнике, расположенном на территории учебного заведения. Они знакомятся с технологией возделывания сельскохозяйственных культур и получают ценный опыт работы на земле.

Ежегодно в плодопитомнике выращивают для своих нужд и на реализацию свеклу, морковь, капусту, картофель.

— В этом году урожаем овощей мы довольны, — отмечает заведующий лабораторией плодопитомника Марьиногорского аграрно-технического колледжа Станислав Грибовский. — На 10 сотках выращивали свеклу сорта “бордо”. В эти дни мы ее убираем. Уже получили около двух с половиной тонн. Такую же площадь занимала и морковь. Ее накопали уже 3 тонны. А вот про урожай капусты говорить рано: убираем только для продажи на сельскохозяйственных ярмарках.

Картофель в питомнике выращивали сорта “бриз”. Получили по 180 центнеров с гектара. Сейчас учащиеся перебирают картофель. Из собранных 86 тонн уже отправили на хранение 50 тонн.

Выращивают в колледже не только овощи, но и зерно. Например, ярового ячменя, который занимал 10 гектаров, получили по 30 центнеров с гектара. Неплохо уродила озимая пшеница: собрали ее с 40 гектаров около 140 тонн. Зерно выращивали для продажи населению.

А вот сад в этом году не отблагодарил урожаем, как это было в прошлые два года.

В колледже также занимаются разведением саженцев.

— Всего сад занимает у нас 45 гектаров, — говорит Станислав Николаевич. — Ежегодно мы его омолаживаем на площади 1,5-2 гектара. В саду, как и на других участках, успешно трудятся учащиеся под руководством опытных преподавателей. Будущие агрономы учатся прививать яблони, груши, чтобы вырастить в итоге хорошие и здоровые саженцы, которые найдут прописку в этом саду.

Анастасия ГЛЕБОВА.