Закон и правопорядок 

Какова статистика краж велосипедов в нашем районе и их раскрываемость

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В управление внутренних дел Минского облисполкома поступило письмо от жительницы поселка Дружный со словами благодарности сотруднику Пуховичского РОВД Алексею Поповичу за умелые профессиональные действия, в результате которых был успешно проведен розыск украденного велосипеда.

Насколько актуальна тема профилактики краж велосипедов? Об этом беседа с заместителем начальника Пуховичского РОВД по идеологической работе Еленой Сугак.

— Какова статистика краж велосипедов в нашем районе и их раскрываемость?

— За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 7 хищений велосипедов.  Виновный установлен только в одном случае. В прошлом году за такой же период было похищено  17 велосипедов. По четырем из этих фактов  розыск воров завершился успешно. Однако с наступлением теплой погоды количество таких  краж  может возрасти.

Следует отметить, что найти украденный велосипед и того, кто это сделал,  очень сложно, ведь зачастую  похищают велосипеды, оставленные без присмотра и без запирающих устройств. Обычно это происходит в ночное время, когда вору легче остаться незамеченным.

К примеру, найти украденный из подъезда многоквартирного дома в поселке Дружный велосипед «Аист» оперуполномоченному ОБЭП Алексею Поповичу и другим членам следственно-оперативной группы удалось лишь после того, как были просмотрены все камеры видеонаблюдения, а также  видеорегистраторы, установленные в автомобилях, проверены ранее судимые лица.

—  Сотрудники милиции ежегодно через средства массовой информации призывают граждан не оставлять велосипеды где попало, однако это не очень помогает…

—  Одна из причин — безответственное отношение многих людей к своему имуществу. Часто они говорят,  мол, вокруг все свои, кто у нас украдет? Не сомневайтесь: крадут, и дорогие велосипеды, и старые, которые, казалось бы, ничего не стоят. Примечательно, что в последнее время появилась категория воров, которые целенаправленно похищают именно велосипеды, причем, в первую очередь, не дешевые. Чаще всего преступник ожидает, пока жилец откроет дверь в подъезд, затем, как ни в чем не бывало, заходит вслед за ним. Пробежав подъезд сверху донизу и заглянув в каждый открытый тамбур или осмотрев лестничную площадку, злоумышленник выбирает стоящий там велосипед, который затем выкатывает на улицу, и на нем уезжает.

Нередки случаи, когда дорогой велосипед  оставлен без присмотра или пристегнут слабым замком, который легко может быть вскрыт. Этой небрежностью и халатностью и пользуются злоумышленники.

Халатность хозяев  заключается также  в том, что они не хранят паспорт велосипеда и часто не могут доказать факт его покупки, не знают номера рамы, поэтому шансов на возврат похищенного велосипеда еще меньше. Способствуют ворам и люди, готовые покупать заведомо краденые вещи, в том числе велосипеды, что  облегчает их сбыт.

— Какие меры все же следует  принимать гражданам по предупреждению краж велосипедов?

— Не оставляйте велосипеды в незакрытых тамбурах  или у подъездов. То, что вы так делали на протяжении многих лет, не гарантирует, что сегодня или завтра велосипед не украдут лица, которым в поисках выпивки вообще все равно, где брать деньги.

Единственный гарантированный способ — не оставлять велосипед без присмотра. Если такой возможности нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его на одну минуту, но помните, что дешевые и тонкие тросики плохие помощники. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет,   то за оба колеса и раму.

Неплохим дополнением к тросу будет велосигнализация.

Когда вы посещаете магазин или кафе, постарайтесь поставить велосипед в пределах хотя бы  видимости из окна или в специально отведенных местах с использованием запирающих устройств. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.

Храните документы, полученные при покупке велосипеда. Если их по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы (как правило, выбит снизу на ее кареточном узле). Также сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). Это пригодится в поиске в случае его кражи и  поможет доказать вашу собственность.

— А если велосипед все же украли?

— Если это произошло,  незамедлительно сообщите по телефону 102.  Постарайтесь найти очевидцев и запишите их данные, номера телефонов. Разместите информацию об украденном велосипеде в интернете, в том числе на соответствующих форумах.  Изучайте объявления о продажах  велосипедов, бывших в употреблении. Если вам удастся самому разыскать похищенный велосипед, лучше сообщите об этом в милицию, а не принимайте меры насилия к преступнику, за что сами можете понести уголовную ответственность.

Не покупайте  велосипед без документов. Помните, что вы  рискуете стать хозяином краденой вещи.

Андрей  МАЗАНИК.

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