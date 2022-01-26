ЦИК Беларуси утвержден календарный план по подготовке и проведению референдума
ЦИК Беларуси утвержден календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси
Основные пункты (выдержки из плана).
25 января* — образование территориальных комиссий по референдуму (областных, Минской городской, районных, городских, районных в городах).
1 февраля * — образование участков для голосования.
6 февраля* — образование участковых комиссий.
16 февраля* — направление участникам референдума сообщений о времени и месте голосования.
21 февраля — проведение проверки готовности территориальных и участковых комиссий к работе в день референдума.
22 — 26 февраля — досрочное голосование.
27 февраля — День референдума.
Решение, принятое республиканским референдумом, вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, имеет обязательную силу и является неотъемлемой частью Конституции Беларуси.
* Не позднее.
Источник: ЦИК Беларуси.