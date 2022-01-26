ЦИК Беларуси утвержден календарный план по подготовке и проведению референдума

ЦИК Беларуси утвержден календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси

Основные пункты (выдержки из плана).

25 января* — образование территориальных комиссий по референдуму (областных, Минской городской, районных, городских, районных в городах).

1 февраля * — образование участков для голосования.

6 февраля* — образование участковых комиссий.

16 февраля* — направление участникам референдума сообщений о времени и месте голосования.

21 февраля — проведение проверки готовности территориальных и участковых комиссий к работе в день референдума.

22 — 26 февраля — досрочное голосование.

27 февраля — День референдума.

Решение, принятое республиканским референдумом, вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, имеет обязательную силу и является неотъемлемой частью Конституции Беларуси.

* Не позднее.

Источник: ЦИК Беларуси.