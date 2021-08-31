«Каникулы без дыма и огня» в детском саду

С целью профилактики предупреждения возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей, а также в рамках третьего этапа республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» сотрудники Пуховичского РОЧС продолжают посещать воспитанников детских садов. Дошкольникам непросто напоминают правила безопасности, но и обсуждают с ними все важные моменты безопасного поведения дома, на улице. Так, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС Анна Кушнеревич посетила Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 2 г. Марьина Горка».

Сотрудник МЧС провела беседу с юными знатоками пожарной безопасности: рассказала малышам каким опасным может быть огонь, какие последствия могут быть, если не соблюдать правила безопасности. Дошколятам объяснили, как безопасно вести себя дома, чтобы не случилось беды. Маленькие воспитанники детского сада внимательно слушали, принимали активное участие в беседе, отвечали на вопросы и отгадывали загадки по правилам безопасности.

В завершении мероприятия все мальчишки и девчонки получили красочную наглядно-изобразительную продукцию.

Пуховичский РОЧС.