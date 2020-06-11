Каникулы с пользой: где школьники и студенты смогут поработать летом

Летнее время для студентов и школьников — хорошая возможность отдохнуть с пользой. Многие молодые люди самостоятельно планируют свою занятость во время каникул.

Помощь в трудоустройстве могут оказать и в отделе занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, а также в районном комитете общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

— Эту работу мы начали еще в период весенних каникул, — рассказывает начальник отдела занятости Наталья Лисовская. — В учреждениях образования «Марьиногорский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» и «Ананичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» было трудоустроено 45 несовершеннолетних. На проведение работ (приобретение материалов и заработную плату) из средств Фонда социальной защиты населения использовано 6,5 тысячи рублей. Ребята ремонтировали ученические столы, стулья, изготавливали швейные изделия.

Во время летних каникул такая работа будет организована для 23 учащихся ГУО «Средняя школа № 1 поселка Дружный».

Первый секретарь РК БРСМ Елена Мазаник сообщила, что в летний период на территории района планируется работа экологических, педагогических, строительных, производственных и сельскохозяйственных студенческих отрядов.

Молодежь будет работать в УП «Жилтеплосервис» КХ, ГЛХУ «Пуховичский лесхоз», ОАО «Руденск», ООО «Пуховичское МПМК-14», оздоровительном лагере «Лесная сказка», СУП «Дукора-Агро». По традиции создается студенческий отряд на базе Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа.

— Это хорошая возможность для ребят попробовать свои силы в профессии, научиться работать в команде и, конечно, заработать собственные деньги. Уже принято более ста заявок на трудоустройство, — говорит Елена Мазаник.

Для трудоустройства студентов и учащихся на время летних каникул можно обратиться за консультацией в отдел занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома по адресу: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, 22а, тел.: 5-19-33, 5-18-40;

в районный комитет общественного объединения «БРСМ»: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51. Тел.: 3-40-30.

Информация о наличии свободных рабочих мест на территории Республики Беларусь (в том числе с предоставлением жилья) размещается на портале государственной службы занятости Республики Беларусь http://www.gsz.gov.by и ежедневно обновляется.

Студенческий отряд для многих юношей и девушек — это не только возможность получить новые трудовые навыки, но и возможность найти новых друзей.

Ольга ЛУГОВАЯ.