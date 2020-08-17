Караев: по всем случаям превышения полномочий мы разберемся после стабилизации ситуации в стране

По всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции Министерство внутренних дел проведет проверки после стабилизации ситуации в стране. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев на митинге на площади Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», — сказал Юрий Караев.

Министр подчеркнул, что не будет сейчас принимать какие-либо действия, чтобы не деморализовать милицию на благо заграничных кукловодов. В то же время он обратил внимание, что необходимая помощь пострадавшим гражданам, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, оказывается. «Они должны находиться в нормальных условиях, — сказал глава МВД. — Я уже сказал, что сожалею об избитых и беру на себя ответственность».

Юрий Караев также отметил и случаи нападения на правоохранителей, в частности, наезды на сотрудников ГАИ. «Они (автомобилисты. — Прим. БЕЛТА) между собой переговариваются: «Ух ты, сколько милиционеров мы задавили. Как прекрасно, что мы их переломали». Я скажу: хотелось бы с ними по справедливости и по суду, но не знаю, как удержу личный состав, что будет со следующим, кто наедет на милиционера, — это попытка убийства, — жестко высказался министр. — У тысячи избитых есть родственники, и я еще раз сожалею. Но они избиты, а эти (сотрудники милиции. — Прим. БЕЛТА) покалечены».

По словам руководителя МВД, в адрес правоохранителей и их семей поступают угрозы. Поступающие так люди не останутся безнаказанными, подчеркнул он. «Когда они звонят детям и женам моих сотрудников, в первую очередь ОМОНу, это беспредел. А если мы найдем их детей и жен, что будет? Мы не можем, не имеем права, в эти дни я сдерживаю свой личный состав: мы выдержанное подразделение и не мстим никому, мы за то, чтобы был мир».

Источник: Белта