Караник о вакцинации: это возможность снизить риск заражения и защититься от тяжелых форм инфекции

Вакцинация — это реальная возможность снизить риск заражения и защититься от тяжелых форм инфекции. Такое мнение высказал журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БелТА.

Сегодня на базе здравпункта облисполкома открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Прививки получили свыше 50 человек, представляющих различные подразделения облисполкома. Среди вакцинированных и Владимир Караник.

«Я сделал прививку по двум причинам. Во-первых, вакцинация — это реальная возможность снизить риск заражения и защититься от тяжелых форм инфекции. Да, порой заболевают и привитые, но доля заболевших среди вакцинированных и невакцинированных разнится в сотни раз. Кроме того, у вакцинированных реже встречаются тяжелые формы инфекции. Вторая причина — забота о своих близких. Я не хочу стать для них источником заражения», — отметил Владимир Караник. Он обратил внимание, что в истории человечества есть примеры, когда именно вакцинация помогла справиться с инфекциями, которые уносили миллионы жизней.

Также вакцинировался помощник Президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев. «Я убежденный сторонник вакцинации, потому что это защита не только индивидуальная, но и коллективная. Мы все повысили самодисциплину в использовании масок, обработке рук и других мерах. Но стопроцентной стены от вируса не выстроим, поэтому вакцинация поможет защитить себя и окружающих», — сказал Юрий Караев. Он, к слову, был в экспериментальной группе — одним из первых в стране получил прививку новой вакциной. Перенес ее легко. Спустя год решил повторить курс вакцинации.

Первый компонент вакцины от коронавируса в Гродненской области получили уже более 14% жителей. Обеими компонентами привиты 12% населения. Прививочная кампания продолжается активно. Развернуты несколько сотен стационарных и мобильных пунктов вакцинации.