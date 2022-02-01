Важное Референдум 

Каранкевич: ​​конституционный референдум определит будущее развитие Беларуси

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Фото Минэнерго

Конституционный референдум определит будущее развитие Беларуси. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом учебного центра РУП «Витебскэнерго», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Поправки в Конституцию широко обсуждались в организациях энергосистемы с привлечением экспертов, парламентариев, представителей общественных организаций, принимались предложения от трудовых коллективов. Их анализ показал, что большинство предложений касались прежде всего сохранения социальных гарантий, перспектив молодежной политики, образования и других важных для каждого вопросов.

«Референдум определит будущее развитие Беларуси. Все мы хотим, чтобы наша страна успешно развивалась, чтобы уровень жизни людей повышался. Поэтому прошу вас прийти на голосование и сделать свой выбор», — сказал Виктор Каранкевич.-0-

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