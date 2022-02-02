Карпенко: к охране общественного порядка на участках для голосования привлекут добровольные дружины

К охране общественного порядка на участках для голосования привлекут добровольные народные дружины, сообщил журналистам председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси Игорь Карпенко по итогам встречи с первым заместителем председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ, руководителем Штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонидом Анфимовым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Безусловно, все решения приняты, есть соответствующие постановления. МВД будет обеспечивать общественный порядок традиционно на всех участках для голосования, — рассказал Игорь Карпенко. — Кроме этого, договорились, что работники органов внутренних дел могут привлекать добровольные народные дружины, которые и сейчас принимают активное участие в охране общественного порядка и патрулируют вместе с милицией улицы в обычное время. Это нормальная практика, и, естественно, они будут обеспечивать охрану общественного правопорядка как в период досрочного голосования, так и в основной день».

Президент Беларуси 20 января подписал указ «О назначении республиканского референдума«. Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.