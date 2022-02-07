Карпенко о подготовке к референдуму: никаких проблемных вопросов нет

При подготовке к республиканскому референдуму никаких проблемных вопросов не возникает, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

«Каких-то проблемных вопросов нет. Достаточно опытный аппарат работает. Государственные органы и структуры, которые в соответствии с Избирательным кодексом принимают участие в организации этой электоральной кампании, тоже работают слаженно. Поэтому в общем-то вопросов не возникает», — сказал Игорь Карпенко.

Президент Беларуси 20 января подписал указ «О назначении республиканского референдума». Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.