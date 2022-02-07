Карпенко рассказал, как смогут проголосовать владельцы ID-карт и биометрических паспортов

У владельцев ID-карт и биометрических паспортов не будет сложностей при голосовании на референдуме, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

«Мы приняли ряд постановлений, которые учитывают те изменения, которые произошли, в том числе в нашем законодательстве, и организационно уже реализуются. Во-первых, наряду с традиционными документами можно предъявить при получении бюллетеня ID-карты и биометрические паспорта», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, никаких сложностей здесь быть не должно. «Мы договорились, что если по той или иной причине человек с ID-картой не внесен в список для голосования, участковая комиссия будет работать в тесном контакте с системой паспортно-визовой службы, чтобы оперативно уточнить место его проживания и таким образом внести его в список дополнительно», — добавил председатель ЦИК.

Президент Беларуси 20 января подписал указ «О назначении республиканского референдума». Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.