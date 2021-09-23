Карта праздничных локаций: где отдохнуть в Копыле на «Дажынках-2021»

25 сентября в Копыле пройдут областные «Дажынкі-2021». Программа областного фестиваля-ярмарки тружеников села обещает быть интересной и порадует каждого участника праздника.

Мероприятия пройдут на одиннадцати площадках.

Так, в парке-аллее писателей Копыльщины с 11:00 развернется «Город мастеров». Гостей приглашают посетить выставку-продажу ремесленников, цирковую площадку и театрально-концертную зону, «музей под открытым небом» и фотозоны с «живыми фигурами».

На площади Ленина города с 11:00 до 21:30 можно побывать на выставке-конкурсе караваев и снопов регионов области, стать участником торжественной церемонии награждения победителей уборочной и вечернего концерта.

Для любителей концертов на Рыночной площади будут организованы выступления артистов со всей Минщины. Здесь же состоится и церемония чествования хлеборобов области.

На дороге Р61 с 11:00 до 19:00 будет работать выставка ретро-машин.

Спортсменов и любителей активного отдыха приглашают на спортивную площадку «Спорт для всех». Там пройдут соревнования по гольфу, городкам, шашкам, шахматам, дартсу, баскетболу, гандболу, корфболу, гиревому спорту, силовому экстриму.

На «Дажынках» будет и много интерактива от МЧС, Департамента охраны Минской области, ДОСААФ.

В сквере молодоженов развернутся площадки учреждений образования и социальной защиты, здравоохранения и общественных объединений.

Гуляя по праздничному Копылю, непременно посетите площадки «Белпочты», «Минской правды», «Белтелекома».

На одиннадцатой площадке присутствующим предложат поучаствовать в культурно-познавательном квесте. Счастливчики смогут выиграть телевизор, холодильник, два планшета.

Получить маршрутные карты можно будет на двух площадках: на пересечении Р61 и пл. Ленина, а также на пл. Ленина, возле магазина «АМИ-мебель».

Площадки, включенные в квест, будут обозначены специальными флагштоками.