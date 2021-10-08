Картина дня: противодействие санкциям, ночные заморозки и когда включат отопление в организациях

ВЧЕРА

Картина дня. 7 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует принять все меры, чтобы простые семьи и трудовые коллективы не пострадали в результате западных санкций. Об этом он заявил на совещании о противодействии санкционным мерам. Президент призывает не драматизировать ситуацию с западными санкциями. Глава государства уверен, что вместе Беларусь и Россия могут многое сделать в плане противодействия западным санкциям.

ВВП Беларуси за январь — август вырос на 3%, а положительное внешнеторговое сальдо побило рекорд 2013 года и превысило $2 млрд. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совещании у главы государства о противодействии санкционным мерам. Беларусь будет заключать контракты на транзит калия и нефтепродуктов исходя в первую очередь из экономической целесообразности, заявил Николай Снопков.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции. Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.

Настало время подвергнуть ревизии отношения Беларуси и Венесуэлы и выстроить еще более сильное сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со специальным посланником Президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом. Александр Лукашенко поручил подготовить все необходимое, чтобы в ближайшее время могла состояться встреча с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Беларусь и Венесуэла планируют перезапустить двусторонние проекты в строительстве и промышленности, сообщил Адан Чавес Фриас.

Венесуэла всегда для нас была и остается близкой по духу страной, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи со специальным посланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом.

Беларусь предложила Грузии сотрудничество в торфяной промышленности, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Ответом научного сообщества на вызовы времени должно стать обоснование новых драйверов экономического развития, заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на открытии международной научно-практической конференции «Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы».

Ситуация с нелегальной миграцией в стране находится полностью под контролем. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. За негативные комментарии в социальных сетях по поводу смерти сотрудника КГБ в республике задержаны более 200 человек.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1983 пациента с COVID-19, выписаны 1560.

Лечебный корпус больницы начнут возводить в поселке Дружный в 2022 году. Об этом рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время открытия нового яслей-сада в данном населенном пункте.

В Минске 11 октября начнут включать отопление в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях.

«Грибы показали, что они умный организм»: как грибники объясняют провальный сезон тихой охоты — 2021.

Сухая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси в выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Нобелевская премия по литературе присуждена писателю Абдулразаку Гурне.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 октября

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Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2021 пройдет по 8 октября в НВЦ «БелЭкспо» по адресу г. Минск, пр. Победителей, 14.

Акция «Молодежь за безопасность!» пройдет по 15 октября в Беларуси. Работники спасательного ведомства вместе с активистами отделений Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и другими заинтересованными окажут шефскую благотворительную помощь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны.

XIV Национальный фестиваль архитектуры пройдет по 16 октября и будет посвящен Году архитектуры и градостроительства в СНГ. Главной площадкой станет Республиканский дом архитектора. Во время фестиваля пройдут архитектурные конкурсы, а также будет вручен почетный приз «Зодчий Республики Беларусь».

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 октября

Всемирный день почты.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

95 лет назад родился Евстигнеев Евгений Александрович, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1983). Снимался в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Зимний вечер в Гаграх», «Собачье сердце» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1974), Государственной премии РСФСР (1990). Умер в 1992 году.

85 лет назад родился Дутов Вячеслав Михайлович (Воронежская обл., Россия), обозреватель газеты «7 дней» УП «БЕЛТА», заслуженный деятель культуры Беларуси (2015). Умер в 2016 году.

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БелТА.