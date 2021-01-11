Катался на санках и упал в колодец — в поселке Свислочь погиб 10-летний мальчик

В поселке Свислочь 10 января погиб 10-летний мальчик. Днем ребенок пошел кататься на санках и пропал. Позже его тело нашли в канализационном колодце.

О пропаже мальчика в 19:10 в поисково-спасательный отряд «Ангел» заявила мать ребенка. Группа «Ангела» собиралась выезжать из Минска в Свислочь на поиски, но около 21:00 «ангелам» позвонили сотрудники пуховичской милиции и сообщили о том, что ребенок найден погибшим. Выезд был отменен.

Об этом рассказал корреспонденту МЛЫН.BY командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган.

— Мать мальчика, позвонив нам и сделав заявку на поиски, сообщила, что ее сын около 15:00 пошел со своей подружкой кататься на санках, —рассказывает Сергей Ковган. — Когда группа была готова к выезду, нам сообщили, что возле канализационного колодца глубиной около восьми метров нашли санки и шапка мальчика. Одна наша машина уже даже успела выехать в Свислочь, но потом мне позвонил сотрудник милиции, который сказал, что из колодца откачали воду и нашли тело погибшего ребенка. Мы отменили свой выезд.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

ПСО «Ангел» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

Источник: Млын.бай