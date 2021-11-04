Каждый работник имеет право на зарплату

Каждый работник имеет право на своевременную и официальную выплату заработной платы за исполненную работу.

К сожалению, некоторые работодатели выплачивают своим работникам минимальную заработную плату, остальное отдают «в конверте».

Нарушения, которые связаны с выплатой заработных плат «в конвертах», уже не первый год являются одним из приоритетных направлений, которое отрабатывают налоговые органы.

Так, инспекцией МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району в результате контрольно-аналитических мероприятий был установлен факт не удержания и не перечисления индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) в бюджет подоходного налога с физических лиц. В период осуществления деятельности (розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями), ИП привлекал к ее осуществлению в период с 02.01.2020 по 31.03.2021 наемное лицо с заключением трудового договора на полную ставку. За указанный период наемному лицу была выплачена заработная плата в общей сумме 6 000,00 рублей, которая не была отражена на счетах бухгалтерского учета, ведомость по начислению заработной платы также не велась. Подоходный налог с физических лиц в бюджет не уплачивался.

Инспекцией был произведен расчет подоходного налога с заработной платы наемного работника, который был предъявлен ИП по уведомлению в сумме 480,87 рублей. В настоящее время подоходный налог с физических лиц уплачен в бюджет в полном объеме. Административная ответственность, которую несет ИП за отсутствие учета начисленных или выплаченных (выданных в натуральной форме) доходов либо неотражение (неполное отражение) доходов в учете наемному лицу предусмотрена ст.14.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа в размере от двух до двадцати пяти базовых величин.

Таким образом, договоренность о расчетах «в конверте» предполагает, что работник рискует остаться без социальных гарантий, а наниматель попасть под административную ответственность.

ИНСПЕКЦИЯ МНС РБ ПО ПУХОВИЧСКОМУ РАЙОНУ.