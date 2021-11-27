Кибербезопасность в центре внимания

В республике с 22 ноября по 1 декабря проходит профилактическая акция «Декада кибербезопасности»

Прокуратурой Пуховичского района на постоянной основе анализируются причины и условия совершения преступлений, направленных на хищение денежных средств путем использования компьютерной техники и против информационной безопасности.

Всего за 10 месяцев текущего года на территории Пуховичского района зафиксировано 85 преступлений в сфере высоких технологий, что на 19,8 процента меньше аналогичного периода 2020 года (106).

Подозреваемые установлены всего по 4,2 процента зарегистрированным преступлениям данной категории (17,5 процента за прошлый год).

В большинстве районов столичного региона также произошло снижение таких преступлений: в целом по Минской области зафиксировано 1 781 преступление такой категории, что на 14,16 процента меньше аналогичного периода предыдущего года (2 075).

В число наиболее распространенных способов совершения указанных преступлений входит несанкционированный доступ к личной информации на страницах белорусских пользователей в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники») с последующим использованием полученных сведений для совершения мошеннических действий в отношении третьих лиц либо вымогательства под угрозой распространения сведений, которые потерпевшие желали бы сохранить в тайне.

Нередко мошенники используют блокирование компьютерной информации юридических лиц, сопровождающееся требованием оплатить восстановление доступа к ней (чаще всего блокирование доступа к программе «1-С: Бухгалтерия»), блокирование компьютерной информации физических лиц от имени правоохранительных органов для дальнейшего вымогательства денежных средств под условием необходимости уплаты штрафа.

Зачастую преступниками используются специальные технические или аппаратно-программные средства, позволяющие преодолеть системы защиты, а также пароли или коды для проникновения в систему или сеть под видом законного пользователя.

Наличие на страницах социальных сетей фотографий и видеоматериалов компрометирующего содержания, сохранение переписки на откровенные темы часто становятся средством вымогательства в отношении их владельцев. После совершения несанкционированного доступа к персональным аккаунтам злоумышленниками осуществлялась рассылка друзьям потерпевших просьб под самыми различными предлогами сообщить реквизиты банковской платежной карты. По причине неосведомленности о способах совершения такого рода преступлений и излишнего доверия к своим «виртуальным» друзьям граждане добровольно предоставляли личные данные и конфиденциальные сведения злоумышленникам, несмотря на предупреждения со стороны финансовых организаций о недопустимости их разглашения.

Установке вредоносного программного обеспечения, обеспечившего доступ к компьютерной информации, способствовало игнорирование потерпевшими правил информационной безопасности (открытие электронных писем от неизвестных отправителей, переходы по ссылкам, запуски вложенных файлов, использование устаревшего антивирусного программного обеспечения, игнорирование механизмов дополнительной аутентификации).

В настоящее время широкое распространение получили факты хищения денежных средств с расчетных счетов, к которым были эмитированы банковские платежные карты, посредством телефонного мошенничества — «вишинга». Преступники, используя телефонную коммуникацию и представляясь сотрудником банка или покупателем, под различными предлогами выманивали у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулировали к совершению определенных действий со своим картсчетом. Заполучив данные банковской карты, злоумышленники совершали хищение находящихся на счету денежных средств. При этом мошенники разыгрывали настоящие спектакли: вызывали панику у потерпевших, заставляли их спешить, не давая времени взвешенно оценить ситуацию.

Уважаемые граждане! Будьте осторожны в использовании сети Интернет.

Дмитрий Лугин,

прокурор Пуховичского района.