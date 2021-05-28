Китай вместе с Беларусью будут сообща защищать свои интересы развития — Се Сяоюн

Китай вместе с Беларусью будут совместно реагировать на различные риски и вызовы, уверенно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Об этом корреспонденту БелТА сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, который в качестве гостя участвовал во встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями.

Дипломат подчеркнул, что на мероприятии глава белорусского государства много внимания уделил сотрудничеству с Китаем. Посол также коснулся темы укрепления белорусско-китайского сотрудничества: «Центральный комитет КПК под руководством Си Цзиньпина, правительство Китая всегда придерживаются курса дружественного сотрудничества с Беларусью. Си Цзиньпин придает большое значение развитию сотрудничества с Беларусью и высоко ценит личную дружбу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. В последние годы под стратегическим руководством и благодаря совместной заботе Си Цзиньпина и Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества стабильно развиваются. Деловое сотрудничество в различных областях дает плодотворные результаты, становясь образцом для сотрудничества между странами».

Говоря о перспективах отношений, Се Сяоюн заверил: «Китай будет продолжать углублять деловое сотрудничество с Беларусью в различных областях, укреплять традиционные дружеские отношения, совместно реагировать на различные риски и вызовы, сообща защищать суверенитет, безопасность и интересы развития. У нас есть основания полагать, что китайско-белорусские отношения откроют для себя лучшие перспективы развития».