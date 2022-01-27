Клишевич: изменения в Конституцию не предусматривают ломки политической системы

Изменения в Конституцию не предусматривают ломки политической системы. Об этом корреспонденту БелТА заявил депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

«Ни один из вариантов голосования по вопросам поправок в Конституцию не означает кардинальной ломки политической системы. У Президента Беларуси по-прежнему остаются широкие полномочия, но при этом обозначены контуры некоторых новых структур управления государством, например, ВНС. Это должно создать некий запас прочности для государства на случай политического кризиса и противостояния ветвей власти, — сказал Сергей Клишевич. — Однако опыт Казахстана показывает, что такого рода кризисы, и в первую очередь организованные извне, все равно ложатся на плечи силовых структур. Если против государства действуют боевики и террористы, то гражданские и общественные организации практически бесполезны».

В качестве примера парламентарий привел Казахстан. «Где существует большая президентская партия «Нур Отан», которая себя практически никак не проявила во время кризиса. Более того, сейчас наблюдается выход из нее казахстанских чиновников. Очень наивно полагать, что мы в новой редакции Конституции предусмотрим какой-то универсальный механизм от всех проблем. По сути, его нет и не может быть, — отметил он. — С точки зрения политической стабильности, а для Беларуси это одновременно и экономическая, в первую очередь важна работа с кадрами, аналитика, эффективные специальные службы, контроль экономики — независимо от того, какая действует редакция Конституции. Более того, хочу напомнить, что тот кризис, который был нами преодолен в 2020 году, не потребовал введения каких-либо новых конституционных полномочий. Точку в протестной деятельности поставило Всебелорусское народное собрание, которое на тот момент еще имело старые полномочия. И это говорит о том, что в целом существующая система властных отношений является рабочей, жизнеспособной и устойчивой».